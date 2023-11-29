Елена Зеленская в элегантном наряде показала новую символическую брошь

Елена Зеленская показала новую символическую брошь

Первая леди появилась на последнем заседании Межведомственного координационного совета по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья в довольно элегантном образе, который она подчеркнула символическим украшением в виде броши.

Елена выбрала костюм шоколадного цвета, который она уже не в первый раз демонстрирует. Он состоит из пиджака, брюк и жилета. А вот под низ жена президента выбрала бежевую кофту.

Свой образ Зеленская дополнила брошью, которая называется "Голубка" от украинского бренда Gunia и его, кстати, первая леди выбирает довольно часто.

Эта птичка является узнаваемым атрибутом украинской свадебной традиции. Это ручная работа, коорая требует особого ухода.

Голубка из теста часто украшала обрядовый хлеб молодоженов, а также могла выпекаться отдельно. Это некое напоминание того, что наши традиции актуальны и сегодня.

Елена Зеленская показала новую брошь (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)

О чем Елена Зеленская рассказала на заседании

"Из своего опыта рассказала участникам, как помогают определиться с направлениями работы соцопроса. Потому что это живой голос людей. Один из таких мы провели в третий саммит первых леди и джентльменов в сентябре, посвященный теме ментального здоровья. Это было моим принципиальным решением - объединить Украину и мир общим вызовом. И мы попали в цель", - говорит Елена.

Также Зеленская отметила, что следующий год должен стать годом максимального распространения проектов в регионах. Для того, чтобы психологические услуги дошли до каждого украинца, как бы далеко он ни жил от крупных городов.

Елена Зеленская показала новую брошь (фото: https://t.me/FirstLadyOfUkraine)