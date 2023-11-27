Елена Зеленская в дипломатичном образе заговорила о насилии (фото)

Елена Зеленская каждый раз внедряет новые и новые проекты,что помогают решать те вопросы, которые во время войны находятся на втором плане.

О том, в каком образе Елена выступила на открытии кампании против насилия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал первой леди.

Елена Зеленская в дипломатическом образе запустила кампанию против насилия

За последний месяц супруга президента имела возможность посетить большое количество деловых встреч и это не удивительно, ведь вскоре конец года нужно успеть завершить все дела и проекты.

На этот раз Елена вместе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной при поддержке UNFPA запустили кампанию "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство".

Ее старт посвящен международной акции "16 днів активізму проти насильства ", которая длится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря и поднимает очень важные часто замалчиваемые темы общества.

По этому случаю Зеленская надела стильный и довольно сдержанный брючный костюм серого цвета. Он состоит из штанов палаццо и пиджака свободного кроя.

Также женщина надела под жакет светло-серую рубашку под горло и дополнила образ черными кожаными сапогами.

В качестве аксессуаров Елена выбрала массивные серьги, которые выглядят как плетение колосьев пшеницы. А также из кармана пиджака немного выглядывает платок.

Довольно странно, что на этот раз первая леди решила отказаться от брошек, которые всегда усиливают смысл встреч.

Зеленская в дипломатическом образе подняла вопрос насилия (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

О чем Зеленская говорила на встрече

"Все мы живем ныне новостями с фронта, сообщениями об обстрелах, о пострадавших от российской агрессии. И часто без внимания остаются другие сообщения, по которым тоже трагедии", - отмечает Зеленская.

Елена подняла серьезные и очень щемящие темы домашнего, психологического и физического насилия, которые как бы не слишком важны сейчас.

"Пока страна борется с общим агрессором, многие внутренние, семейные агрессоры продолжают нападения. Не только физические. Потому что насилие бывает психологическое - когда не избили, но унизили, довели до слез, до самоубийства. Или экономическое - когда жертва не может уйти от абь' юзера, потому что зависит материально, в еде, в жилище", - говорит супруга президента.

Главная идея этой кампании в том, что с насилием помогают сражаться даже маленькие шаги. Неравнодушие спасет чью-то жизнь, если не молчать, не отвлекаться.

"Говорить о насилии относительно себя или относительно близких не стыдно - это ответственно. Бороться с домашним агрессором - то же, что бороться с напавшим на твою страну твой дом", - подытожила первая леди.

Зеленская в дипломатическом образе подняла вопрос насилия (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)