Олена Зеленська у дипломатичному образі заговорила про насильство (фото)

Олена Зеленська щоразу запроваджує нові й нові проекти, що допомагають розв’язувати ті питання, які під час війни знаходяться на другому плані.

Про те, в якому образі пані Олена виступила на відкритті кампанії проти насильства, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал першої леді.

Олена Зеленська у дипломатичному образі запустила кампанію проти насильства

За останній місяць дружина президента мала нагоду відвідати велику кількість ділових зустрічей і це не дивно, адже незабаром кінець року та потрібно встигнути завершити всі справи та проекти.

Цього разу Олена разом з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною за підтримки UNFPA запустили кампанію "Зроби крок. Чуйність перемагає насильство".

Її старт присвячений міжнародній акції "16 днів активізму проти насильства", що триває щороку з 25 листопада до 10 грудня та підіймає дуже важливі теми суспільства, які часто замовчуються.

З цієї нагоди пані Зеленська одягла стильний та досить стриманий брючний костюм сірого кольору. Він складається зі штанів палаццо та піджака вільного крою.

Також жінка одягла під жакет світло-сіру сорочку під горло та доповнила образ чорними шкіряними чоботами.

В якості аксесуарів Олена обрала масивні сережки, які виглядають ніби плетіння колосків. А також з кишені піджака трохи виглядає хустка.

Досить дивно, що цього разу перша леді вирішила відмовитись від брошок, які завжди посилюють сенс зустрічей.

Зеленська в дипломатичному образі підняла питання насильства (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Про що Зеленська говорила на зустрічі

"Усі ми живемо нині новинами з фронту, повідомленнями про обстріли, про постраждалих від російської агресії. І часто поза увагою залишаються інші повідомлення, за якими теж трагедії", - наголошує пані Зеленська.

Олена підняла серйозні та дуже щемливі теми домашнього, психологічного та фізичного насильства, які є ніби не надто важливими зараз.

"Поки країна бореться зі спільним агресором, багато внутрішніх, родинних агресорів продовжують напади. Не лише фізичні. Бо насилля буває психологічне - коли не побили, але принизили, довели до сліз, до самогубства. Або економічне - коли жертва не може піти від аб’юзера, бо залежить у коштах, у їжі, у житлі", - каже дружина президента.

Головна ідея цієї кампанії в тому, що з насильством допомагають боротися навіть маленькі кроки. Небайдужість врятує чиєсь життя, якщо не мовчати, не відвертатись.

"Говорити про насильство щодо себе чи щодо близьких не соромно - це відповідально. Боротися з домашнім агресором - те саме, що боротися з тим, хто напав на твою країну, твій дім", - підсумувала перша леді.

Зеленська в дипломатичному образі підняла питання насильства (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)