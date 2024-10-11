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Александр Педан удивил архивным фото с женой, на котором его сложно узнать

Александр Педан (фото: instagram.com/pedanos)
Автор: Катерина Собкова

Ведущий и шоумен Александр Педан поделился в сети архивным снимком со своей супругой в честь 21 годовщины брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию знаменитости в Instagram.

"Моя Инна Педан, мы 21 год женаты! Это пол жизни вместе. Безгранично люблю! Невероятно благодарен за детей! Спасибо за все "в горе и радости". Ценю, как друга. Уважаю, как профессионала, который не остановился и нашел себя. Дальше вместе", - подписал он фото.

На снимке молодожены предстали в праздничных образах: Педан в бежевом костюме, белой рубашке и галстуке в полоску, а супруга в подвенечном платье, вышитом бусинами и стразами, и фате. Завершали образы молодого ведущего и его избранницы бутоньерка из цветов и букет невесты.

Александр Педан с женой в день свадьбы (фото: instagram.com/pedanos)

Отметим, что пара воспитывает двух детей: 19-летнюю дочь Валерию и 8 -летнего сына Марка.

Как отреагировали в сети

Пользователи сети тут же принялись комментировать публикацию. Многие не узнали в молодом юноше телеведущего:

  • "Тебе тут 15?"
  • "Очень молодые, очень красивые"
  • "Поздравляю вас! Так ценно это все сейчас, столь важно. Оставайтесь неразлучниками"
  • "Поздравляю. Любви на долгие годы"
  • "Класс! Молодые какие", - отметил продюсер Юрий Горбунов
  • "Как будто из фильма "Сумерки". Поздравляю"
  • "Это просто вау!".

Кто такой Александр Педан

Александр Педан - 42-летний украинский шоумен и телеведущий. В 2004 году получил диплом менеджера-экономиста. В 2006-м переехал жить в столицу.

Популярность обрел после того, как стал одним из ведущих утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале", где его партнерами были Ольга Фреймут и Сергей Притула. Именно их троицу называют одной из самых успешных за все время существования утренней программы. Втроем они вели "Подъем" до мая 2011 года.

В 2020-м году стал вести телевизионное шоу Improv Live Show на украинском телевидении вместо Евгения Кошевого. Имеет также видеоканал на YouTube - "ПЕДАН МОЖЕТ".

С начала полномасштабной войны Александр Педан активно помогает ВСУ и ездит к военным на передовую и в прифронтовые города.

В 2024 году шоумен заявил, что будет получать второе высшее образование.

Александр Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)

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