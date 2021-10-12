Олег Винник розповів про аварію, яка могла коштувати йому життя

Машину Винника вдарило інше авто, через що їх розвернуло на 360 градусів.

"Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук в світі і ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя", - розповів співак.

Спочатку він переконався, що в його авто всі живі, а потім вийшов на дорогу, щоб перевірити інших учасників аварії.

Артист зізнався, що зараз він з більшою обережністю ставиться до довгих подорожей. Олег Винник разом зі своєю командою пересувається на спеціальному автобусі.