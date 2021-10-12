Олег Винник розповів про аварію, яка могла коштувати йому життя

Олег Винник розповів, що потрапляв у ДТП близько трьох разів. Але в одному з них популярний український співак сильно постраждав. Це сталося в Німеччині на швидкісній трасі.
Про це артист зізнався в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Машину Винника вдарило інше авто, через що їх розвернуло на 360 градусів.
"Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук в світі і ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя", - розповів співак.
Спочатку він переконався, що в його авто всі живі, а потім вийшов на дорогу, щоб перевірити інших учасників аварії.
Артист зізнався, що зараз він з більшою обережністю ставиться до довгих подорожей. Олег Винник разом зі своєю командою пересувається на спеціальному автобусі.
Нагадаємо, мати відомої української співачки Камалії потрапила в ДТП. Інцидент стався на трасі Київ - Чернігів. За словами зірки, авто її мами до узбіччя притиснула вантажівка. Водій фури зник з місця події. Мати артистки не постраждала.
Раніше в ДТП потрапила зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна. Чоловік в'їхав у багажник її авто. У момент аварії її в машині не було, дівчина перебувала вдома, тому не постраждала.
Єдине, що її порадувало, що винуватець аварії не зник з місця інциденту, а викликав поліцію і все оформив.