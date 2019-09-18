Олег Сенцов викликав фурор появою в київському театрі: з'явилося відео

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов сходив на виставу "Схід-Захід" в театрі "Актор" і поділився враженнями

Олег Сенцов побував на виставі "Схід-Захід", яку поставили актори столичного театру "Актор". У своєму Facebook звільнений з російського полону режисер поділився емоціями і опублікував фото з головними героями п'єс.

"Вчора після вистави "Схід-Захід" з акторами театру "Актор". Спасибі їм за участь та співучасть", - лаконічно написав Сенцов, який, судячи по знімку, перебував у доброму гуморі.

Олег Сенцов в театрі "Актор" (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Відзначимо, що протягом декількох років актори "Актора" виходили на поклін з табличками, на яких були написані слова в підтримку Сенцова і слова про те, що потрібно дати свободу режисерові.

"Вчора був повний зал любимої, кайфової, теплої, душевної публіки. Серед них був один особливий для нас глядач, про якого ми мріяли і бажали всім сердцем, аби він прийшов до нас. І вчора він символічно розірвав таблички #FREESENTSOV, з якими актори виходили в фіналі вистав. Олег Сенцов, дякую, що були з нами!" - написав у Facebook директор і художній керівник театру Слава Жила.

Олег Сенцов в театрі "Актор" (фото: facebook.com/zhylaslava)

Додамо, що вистава Влади Бєлозоренко "Схід-Захід" - це п'ять п'єс, написаних підлітками в рамках проекту "Class Act: Схід-Захід".

"Підлітки пишуть п'єси. Підлітки зі Сходу і Заходу України. Вони пишуть про світ, що їх оточує. Про свої страхи і сподівання. Про свою, вже таку жорстку дорослу реальність, і про найпотаємніші, ще такі дитячі мрії", - йдеться в описі вистави.

Ролі виконують Олеся Жураківська, Римма Зюбіна, Олександр Жила, Петро Русаненко та інші відомі актори.

Опубліковано Victoria Ptashnyk Вівторок, 17 вересня 2019 р.

Олег Сенцов вийшов на сцену театру "Актор"