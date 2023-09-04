Шольц впервые показался после того, как упал лицом на асфальт. Ему напомнили о страданиях украинцев

"С нетерпением ждем мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!" - написал Шольц.

Под публикацией многие желают немецкому канцлеру скорейшего выздоровления. Но некоторые все же не удерживаются, чтобы по-доброму не пошутить над 65-летним политиком.

В частности, его сравнивают с пиратом, дорисовывая на плече попугая.

Скриншоты (twitter.com/Bundeskanzler)

Также шутят, что Шольц должен возглавить "пиратскую партию" или стать рекламным лицом крупнейшего в мире BitTorrent-трекера The Pirate Bay.

Скриншоты (twitter.com/Bundeskanzler)

Однако многие "верифицированные" пользователи также напоминают Шольцу, что его травма - не самая сложная.

"Поправляйся быстрее. Твой глаз заживет", - пишут в комментариях юзеры, публикуя фото украинских подростков, потерявших конечности из-за российских атак на нашу страну.

Таким образом, канцлеру намекают, что стоит поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами.

Скриншот (twitter.com/Bundeskanzler)

Напомним, что травму Шольц получил 2 сентября во время пробежки. На обычном маршруте он споткнулся, не удержался на ногах и упал лицом на асфальт. Из-за этого его правый глаз сильно опух.

Олаф выходит на пробежки в течение многих лет. Он пытается делать это два-три раза в неделю. На занятиях спортом его сопровождают охранники.

В программе Brigitte Live во время избирательной кампании 2021 года Шольц сказал, что начал заниматься бегом "лишь в 40 лет". При этом при пробежках он не слушает музыку и не носит пульсометр. Он просто "чувствует себя очень хорошо", и ему это нравится.