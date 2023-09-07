Оккупированная "Аскания-Нова" 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)

В чем особенность заповедника

Это территория площадью более 33 000 гектаров, где хранятся уникальные виды растений и животных. "Аскания-Нова" вмещает в себя Большой Чапельский сад с такими краснокнижными растениями как звездопроизводитель частуховый, карагана скифская, ковыль украинский, ковыль Лессинга, ковыль волосистый, тюльпан Шренка, скифский тюльпан.

Кроме того, нигде, кроме Аскании, не встречается рябчик шахматный или большой.

Рябчик шахматный растет только в заповеднике "Аскания-Нова" (фото: Википедия)

Сам по себе сад является низовой территорией, поэтому здесь скапливаются талые воды, которые важны для заповедника. В саду табуны диких копытных животных до 1 000 голов большую часть года находятся на свободном выпасе.

Заповедник содержит около 800 разновидностей диких копытных и гибридных форм свиней, оленей, лошадей Пржевальского, бизонов, антилоп, баранов, быков, верблюдов, лам, ишаков куланов, шотландских пони.

Фауна также содержит многих представителей птиц, включая южноамериканского нанду и австралийского эму.

Страусы нанду и эму редкие для украинской экосистемы (фото: Википедия)

Этот перечень можно продолжать до бесконечности, отмечая важность биологического разнообразия "Аскании-Новой".

За время оккупации в заповеднике произошло семь пожаров

Ученые Украинской Природоохранной Группы подсчитали масштабы разрушений каждого из этих пожаров:

29 июля 2022 года - локальный пожар на окраине села Комыш, граничащий с одноименным перелогом в составе заповедного массива "Южный" площадью пожарища 2,08 га

10 августа 2022 года - масштабный пожар в буферной зоне и антропогенных ландшафтов (прилегающие к заповедной степи сельскохозяйственные угодья), охвативший 1 321,91 га

18 августа 2022 - на участке "Северная" выгорело 49,34 га целинной степи с выходом 7 га пожарища на близлежащую стерню в буферной зоне

целинной степи с выходом пожарища на близлежащую стерню в буферной зоне 25 августа 2022 - из-за возгорания обочины дороги в буферной зоне (район аэродрома) выгорело 21,86 га

17 марта 2023 года - сгорело 23,03 га массива "Южный" (в том числе 9 га абсолютно заповедного участка "Старая")

массива "Южный" (в том числе 9 га абсолютно заповедного участка "Старая") 22 августа 2023 года - на территории заповедного участка "Великий Чапельский сад" выгорело 344,53 га

1 сентября 2023 - в пределах массива "Южный" пожаром охвачено 1791,72 га. Таким образом, в заповедной зоне, где растут формации растительности, занесенные в Зеленую книгу Украины, выгорело 2208,62 га; суммарно на территории заповедника - 3 594,12 га

Если сложить все площади убытков, получим 5 356,87 га пострадавшей территории.

Последние два пожара стали наиболее убыточными для "Аскании-Новой". Дело в том, что они происходили в степных биотопах, являющихся главной природной ценностью заповедника.

"Фактическое восстановление растительности степи и количество уничтоженных растений можно будет определить только в следующем году, после возобновления вегетации. В целом фрагментарные пожары в асканийской степи не несут катастрофических последствий, поскольку степные экосистемы адаптированы к этому фактору", - пишут исследователи в Facebook.

Но наиболее опасным огонь является для отрядов Большого Чапельского сада, где содержится коллекция копытных животных.

Проблема также и в том, что исследовать последствия пожаров невозможно, ведь в заповеднике не осталось специалистов, которые обеспечивали надлежащий мониторинг. Поэтому производить это можно только дистанционно.

Как война повлияла на природный фонд Украины

В результате оккупации "Аскании-Новой" и подрыва Каховской ГЭС мир флоры и фауны значительно пострадал.

Те живые организмы, которые проживали не в воде, или понесли значительные потери своего вида, или были вынуждены перемещаться.

Так, например, морской судак или буговец, проживавший в Днепровско-Бугском лимане. Долгое время он считался вымершим, но в 2016 году выяснилось, что вид существует.





Морской судак (фото: Википедия)

Однако подрыв дамбы привел к полному исчезновению всей популяции краснокнижного морского судака. Пострадали также осетровые: в период крушения у них была нерестовая миграция, во время которой они подошли к дамбе и были сметены гидроударом.

"Масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион. Ущерб, нанесенный окружающей среде, будет всеобъемлющим, долговременным и непоправимым. Пострадает вся экосистема. Поэтому это по сути - реальный экоцид", - говорит президент Громады рыбаков Украины Андрей Нелипа.

По словам промышленного эколога Натальи Козбур, в результате катастрофы произошло уничтожение экосистем низовья Днепра и Каховского водохранилища, уничтожение наземных околоводных экосистем и орнитофауны в зоне затопления, уничтожение природно-заповедного фонда Украины, зоологических и биологических памятников, ландшафтов.

Однако на территории Каховского водохранилища есть достаточно глубокие водоемы, составляющие примерно 6% всей территории. В дождливые периоды можно наблюдать восстановление русла Днепра именно из этих водоемов.

Фиолетовым выделено русло реки Днепр, наполняемое водой (фото: nas.gov.ua)

Поэтому, как видим, природа способна восстанавливаться самостоятельно, но на это нужен не один год и большие усилия украинцев.