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Оккупированная "Аскания-Нова" 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)

Херсонская область, Четверг 07 сентября 2023 10:34
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Оккупированная "Аскания-Нова" 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео) До полномасштбаной войны "Аскания-Нова" была популярным туристическим местом (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" недалеко от Каховки в Херсонской области уникальный не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь заповедная зона является самой большой в Европе и ежегодно насчитывала около 140 000 туристов.

Приблизительно в 9 утра 24 февраля 2022 года территория "Аскании-Новой" оказалась под контролем врага. В марте 2023 года россияне с коллаборантами установили в заповеднике оккупационную администрацию, хотя до этого содержание территории и выплаты зарплат сотрудникам продолжала осуществлять Украина.

Россияне не понимают ценности "Аскании-Новой", поэтому она пережила уже семь масштабных пожаров. Как выглядит сейчас заповедник и какая там ситуация - читайте ниже в материале Styler.

В чем особенность заповедника

Это территория площадью более 33 000 гектаров, где хранятся уникальные виды растений и животных. "Аскания-Нова" вмещает в себя Большой Чапельский сад с такими краснокнижными растениями как звездопроизводитель частуховый, карагана скифская, ковыль украинский, ковыль Лессинга, ковыль волосистый, тюльпан Шренка, скифский тюльпан.

Кроме того, нигде, кроме Аскании, не встречается рябчик шахматный или большой.

Оккупированная &quot;Аскания-Нова&quot; 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)

Рябчик шахматный растет только в заповеднике "Аскания-Нова" (фото: Википедия)

Сам по себе сад является низовой территорией, поэтому здесь скапливаются талые воды, которые важны для заповедника. В саду табуны диких копытных животных до 1 000 голов большую часть года находятся на свободном выпасе.

Заповедник содержит около 800 разновидностей диких копытных и гибридных форм свиней, оленей, лошадей Пржевальского, бизонов, антилоп, баранов, быков, верблюдов, лам, ишаков куланов, шотландских пони.

Фауна также содержит многих представителей птиц, включая южноамериканского нанду и австралийского эму.

Оккупированная &quot;Аскания-Нова&quot; 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)Оккупированная &quot;Аскания-Нова&quot; 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)

Страусы нанду и эму редкие для украинской экосистемы (фото: Википедия)

Этот перечень можно продолжать до бесконечности, отмечая важность биологического разнообразия "Аскании-Новой".

За время оккупации в заповеднике произошло семь пожаров

Ученые Украинской Природоохранной Группы подсчитали масштабы разрушений каждого из этих пожаров:

  • 29 июля 2022 года - локальный пожар на окраине села Комыш, граничащий с одноименным перелогом в составе заповедного массива "Южный" площадью пожарища 2,08 га
  • 10 августа 2022 года - масштабный пожар в буферной зоне и антропогенных ландшафтов (прилегающие к заповедной степи сельскохозяйственные угодья), охвативший 1 321,91 га
  • 18 августа 2022 - на участке "Северная" выгорело 49,34 га целинной степи с выходом 7 га пожарища на близлежащую стерню в буферной зоне
  • 25 августа 2022 - из-за возгорания обочины дороги в буферной зоне (район аэродрома) выгорело 21,86 га
  • 17 марта 2023 года - сгорело 23,03 га массива "Южный" (в том числе 9 га абсолютно заповедного участка "Старая")
  • 22 августа 2023 года - на территории заповедного участка "Великий Чапельский сад" выгорело 344,53 га
  • 1 сентября 2023 - в пределах массива "Южный" пожаром охвачено 1791,72 га. Таким образом, в заповедной зоне, где растут формации растительности, занесенные в Зеленую книгу Украины, выгорело 2208,62 га; суммарно на территории заповедника - 3 594,12 га

Если сложить все площади убытков, получим 5 356,87 га пострадавшей территории.

Последние два пожара стали наиболее убыточными для "Аскании-Новой". Дело в том, что они происходили в степных биотопах, являющихся главной природной ценностью заповедника.

"Фактическое восстановление растительности степи и количество уничтоженных растений можно будет определить только в следующем году, после возобновления вегетации. В целом фрагментарные пожары в асканийской степи не несут катастрофических последствий, поскольку степные экосистемы адаптированы к этому фактору", - пишут исследователи в Facebook.

Но наиболее опасным огонь является для отрядов Большого Чапельского сада, где содержится коллекция копытных животных.

Проблема также и в том, что исследовать последствия пожаров невозможно, ведь в заповеднике не осталось специалистов, которые обеспечивали надлежащий мониторинг. Поэтому производить это можно только дистанционно.

Как война повлияла на природный фонд Украины

В результате оккупации "Аскании-Новой" и подрыва Каховской ГЭС мир флоры и фауны значительно пострадал.

Те живые организмы, которые проживали не в воде, или понесли значительные потери своего вида, или были вынуждены перемещаться.

Так, например, морской судак или буговец, проживавший в Днепровско-Бугском лимане. Долгое время он считался вымершим, но в 2016 году выяснилось, что вид существует.


Оккупированная &quot;Аскания-Нова&quot; 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)

Морской судак (фото: Википедия)

Однако подрыв дамбы привел к полному исчезновению всей популяции краснокнижного морского судака. Пострадали также осетровые: в период крушения у них была нерестовая миграция, во время которой они подошли к дамбе и были сметены гидроударом.

"Масштабы экологической катастрофы выйдут далеко за пределы Украины и затронут весь Черноморский регион. Ущерб, нанесенный окружающей среде, будет всеобъемлющим, долговременным и непоправимым. Пострадает вся экосистема. Поэтому это по сути - реальный экоцид", - говорит президент Громады рыбаков Украины Андрей Нелипа.

По словам промышленного эколога Натальи Козбур, в результате катастрофы произошло уничтожение экосистем низовья Днепра и Каховского водохранилища, уничтожение наземных околоводных экосистем и орнитофауны в зоне затопления, уничтожение природно-заповедного фонда Украины, зоологических и биологических памятников, ландшафтов.

Однако на территории Каховского водохранилища есть достаточно глубокие водоемы, составляющие примерно 6% всей территории. В дождливые периоды можно наблюдать восстановление русла Днепра именно из этих водоемов.

Оккупированная &quot;Аскания-Нова&quot; 7 раз масштабно горела. Какая сейчас ситуация в заповеднике (фото и видео)

Фиолетовым выделено русло реки Днепр, наполняемое водой (фото: nas.gov.ua)

Поэтому, как видим, природа способна восстанавливаться самостоятельно, но на это нужен не один год и большие усилия украинцев.

    Раньше мы рассказывали, что россияне сделали с островом Джарылгач.

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