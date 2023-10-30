Оккупанты украли и продали квартиру Елены Зеленской в Ялте

Оккупанты "национализировали" трехкомнатную квартиру в Ялте, которая принадлежит жене президента Украины Елене Зеленской. Ее выставили на аукцион и продали за более чем 17 млн гривен (44,3 млн рублей).

Что известно об этой квартире, и кто стал новым владельцем недвижимости, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Где находится квартира

Квартира Елены Зеленской находится в пгт Ливадия (Ялта) в аннексированном Крыму. Адрес: улица Батурина, д. 44, кв. 501.

Известно, что недвижимости первой леди находится в пентхаусе жилого комплекса "Император" на пятом этаже. Это трехкомнатная квартира площадью 129,8 квадратных метров. С балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Эта квартира была куплена в апреле 2013 года, и Елена Зеленская заплатила за нее почти 164 тысячи долларов. Также эта квартира была указана в декларации Зеленской за 2018 год.

В мае 2023 года оккупационные власти аннексированного Крыма "национализировали" недвижимость Елены Зеленской в Ялте.

Кто стал владельцем

Квартиру Зеленской выставили на аукцион по продаже "национализированного" имущества. Ее продали за 44,3 млн рублей (чуть более 17 млн гривен). К аукциону допустили двух участниц и новой владелицей стала Ольга Липовецкая, гендиректор нескольких ООО.

Стоит отметить, что в аннексированном Крыму "национализировали" около сотни объектов, которые принадлежат украинским бизнесменам и политикам.

Квартира Елены Зеленской в Ялте (Скриншоты)