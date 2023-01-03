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"Оккупанты не могли меня запугать": ликвидатор ЧАЭС рассказал свою историю музею "Голоса мирных"

Ликвидатор ЧАЭС рассказал свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Иван Ковальчук - ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Руководил пожарной частью и отдал этому делу здоровье. В начале войны его дом оказался в окружении русских танков и блиндажей.

Свою историю житель Микуличей Киевской области доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В первый день великой войны в четыре утра Иван услышал гул и стрельбу. С чердака своего дома смог увидеть вертолеты и вспышки со стороны Гостомеля. На другой день над Микуличами уже гудели самолеты. А 26 февраля со стороны леса к его дому подъехали россияне, направив на дом пулеметы.

"Бойцы меня окружили и спрашивают: "Отец, вы почему отсюда не ушли?" Я говорю: "Мне некуда идти. Это мой дом, я строюсь здесь 15 лет. Я отсюда никуда не уйду, чтобы не было". И пошел за водой. Думал, сейчас срешетят меня в спину. Но они уехали. Открывали дома, обивали замки", - вспоминает Иван.

Вражеские военные начали готовить себе блиндажи. Иван, нуждающийся в диетическом питании, почти не имел продуктов, но выйти в магазин не мог - повсюду снайперы. Так и сидел дома. Россияне не обращали на него внимания.

"Я садился на лестнице и думал - если будут стрелять, из развлечений или что, то пусть уж меня убьют, чтобы не мучаться. Я пережил чернобыльский атом в 25 лет и мне все равно, попадет или не попадет. Меня запугать они не могли никак", – рассказывает Иван.

Штурмовая дивизия хотела брать столицу. Однажды Иван насчитал, что в сторону Киева прошли 500 единиц гусеничной техники. Но через пять дней стало понятно, что на Киев они уже не идут, начали окапываться и отстреливаться от украинского войска. Первого апреля россияне ушли.

"В тот день я слышу: кто-то кричит. Мне уже было очень плохо, я не мог ходить, не было еды. Еще бы три дня они постояли, я был бы мертв. Слышу крик: "Дядь Вань!" А это Андрей, лесник, через забор перелез. Позже он принес мне еды", - делится Иван.

Музей "Голоса мирных" - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 50 000 историй.

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