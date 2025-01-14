"Оккупанты давали нам макароны с соляркой": Марина доверила свою историю музею "Голоса мирных"

Всех жителей села Ягодное Черниговской области российские военные закрыли в подвале школы, люди вышли оттуда уже после освобождения населенного пункта. Свою историю Марина доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Я не люблю, когда это называют оккупацией. Это был плен, в котором мы были живым щитом", - говорит 18-летняя Марина, вспоминая о событиях 2022 года.

В закрытом помещении 367 человек находились месяц. Марина вспоминает, что только от удушья умерло 11 человек. Когда больному раком мужчине понадобились лекарства, он услышал в ответ: "Не можешь жить - вешайся". Правда, оккупанты могли отпустить домой за вещами - при условии, чтобы по дороге человек пел вражеский гимн.

"Мы готовили еду на улице из испорченных продуктов, которые давали российские военные. Это были макароны с соляркой, сахар с кровью и стеклом и все остальное, что они сами не хотели есть", - рассказывает подробности Марина.

Однажды захватчики предупредили, что в селе будет шумно и оставлять подвал нельзя. Длительный обстрел действительно был. Наконец один из мужчин решился посмотреть, что происходит во дворе. Там было пусто.

"Этот день, 30 марта, я считаю своим вторым днем рождения. Я именно тогда поняла, что нет ничего ценнее, чем свобода", - признается Марина.

Об "адской кухне", которая была у крестьян в оккупации и книге, в которой пишет о своем опыте войны, Марина рассказывает по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.