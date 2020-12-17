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Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття

Харків, Четвер 17 грудня 2020 18:10
Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття
Геннадій Кернес і Оксана Гайсинська (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Геннадій Кернес помер в результаті зупинки серця в берлінській клініці, де проходив лікування від коронавірусу з вересня. Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська прокоментувала трагедію та зворушливо висловилася про чоловіка, назвавши його кращим з кращих.

Дружина відомого політичного діяча тривалий час була його надійною опорою, надавала велику підтримку. Втім, у стосунках між Кернесом і Гайсинською не завжди все було гладко.

Так, історія кохання подружньої пари таїть в собі багато питань без відповідей, скелетів у шафі, скандалів та особистих драм, пише Ivona.

Оксана Гайсинська - дочка заступника генерального прокурора України, екс-прокурора Києва Юрія Гайсинського - стала другою дружиною мера Харкова. До того моменту, коли вони зв'язали себе узами шлюбу, Оксана виховувала сина Родіона, який народився у 1992 році від першого чоловіка.

Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською та сином Родіоном (фото: instagram.com/oksana)

У Геннадія Адольфовича тоді вже було двоє дітей від першої дружини Оксани Василенко, з якою він розлучився в 1985 році, і співмешканки Галини Привалової, з якою перебував у короткострокових стосунках без реєстрації.

Відомо, що Кернес не раз жорстоко обходився зі своїми коханими та навіть бив їх.

У ЗМІ є таке свідчення першої дружини Кернеса Оксани Василенко: "У 1981 році вийшла заміж за Кернеса Геннадія Адольфовича, 1959 року народження, проживала я з батьками Кернеса. Від спільного шлюбу у мене є дитина Кернес Кирило Геннадійович, 1982 року народження. У 1984 році шлюб між мною і Кернес був розірваний з тієї причини, що чоловік ніде не працював, постійно був відсутній вдома, ображав мене, влаштовував вдома сварки, бив. Кернеса Г. А. я можу охарактеризувати як нестриману безкультурну людину, людину, яка не дотримується свого слова, за характером - жорстоку. Після розлучення чоловік мені аліменти на дитину не платив, але все ж приходив до дитини. Зараз я точно не пам'ятаю - чи то в 1986, то в 1987 році - Кернес прийшов до нас у гості. Я його запитала, де аліменти, він почав обурюватися, після цього між нами виник скандал і він мене вдарив. Але в цей час до мене підбігли мої батько і мати, почали заступатися за мене. Геннадій їх побив. З цього приводу ми, точніше, мати і батько, зверталися із заявою до Комінтернівського суду Харкова".

У 2003 році особисте життя майбутнього мера Харкова знову стало об'єктом пильної уваги громадськості після того, як Кернес побив свою другу дружину Оксану Гайсинську.

Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (фото: instagram.com/oksana)

Так, до РВВС надійшла заява від неї про отримання тілесних ушкоджень - це були удари по голові та черевної порожнини. Говорили, що в результаті цього в Оксани стався розрив нирки.

Тоді у Харкові з'явилися яскраві білборди з написом "Оксана, пробач!" - такі послання з вибаченнями, очевидно, зіграли свою роль, і через деякий час Гайсинська забрала свою заяву.

Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (фото: instagram.com/oksana)

Раніше повідомлялося, що дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним і чуттєво висловилася про свого чоловіка.

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