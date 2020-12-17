Оксана, пробач! Як дружина Кернеса скаржилася на побиття

Геннадій Кернес і Оксана Гайсинська (колаж РБК-Україна)

Геннадій Кернес помер в результаті зупинки серця в берлінській клініці, де проходив лікування від коронавірусу з вересня. Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська прокоментувала трагедію та зворушливо висловилася про чоловіка, назвавши його кращим з кращих.

Дружина відомого політичного діяча тривалий час була його надійною опорою, надавала велику підтримку. Втім, у стосунках між Кернесом і Гайсинською не завжди все було гладко.

Так, історія кохання подружньої пари таїть в собі багато питань без відповідей, скелетів у шафі, скандалів та особистих драм, пише Ivona.

Оксана Гайсинська - дочка заступника генерального прокурора України, екс-прокурора Києва Юрія Гайсинського - стала другою дружиною мера Харкова. До того моменту, коли вони зв'язали себе узами шлюбу, Оксана виховувала сина Родіона, який народився у 1992 році від першого чоловіка.

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською та сином Родіоном (фото: instagram.com/oksana)

У Геннадія Адольфовича тоді вже було двоє дітей від першої дружини Оксани Василенко, з якою він розлучився в 1985 році, і співмешканки Галини Привалової, з якою перебував у короткострокових стосунках без реєстрації.

Відомо, що Кернес не раз жорстоко обходився зі своїми коханими та навіть бив їх.

У ЗМІ є таке свідчення першої дружини Кернеса Оксани Василенко: "У 1981 році вийшла заміж за Кернеса Геннадія Адольфовича, 1959 року народження, проживала я з батьками Кернеса. Від спільного шлюбу у мене є дитина Кернес Кирило Геннадійович, 1982 року народження. У 1984 році шлюб між мною і Кернес був розірваний з тієї причини, що чоловік ніде не працював, постійно був відсутній вдома, ображав мене, влаштовував вдома сварки, бив. Кернеса Г. А. я можу охарактеризувати як нестриману безкультурну людину, людину, яка не дотримується свого слова, за характером - жорстоку. Після розлучення чоловік мені аліменти на дитину не платив, але все ж приходив до дитини. Зараз я точно не пам'ятаю - чи то в 1986, то в 1987 році - Кернес прийшов до нас у гості. Я його запитала, де аліменти, він почав обурюватися, після цього між нами виник скандал і він мене вдарив. Але в цей час до мене підбігли мої батько і мати, почали заступатися за мене. Геннадій їх побив. З цього приводу ми, точніше, мати і батько, зверталися із заявою до Комінтернівського суду Харкова".

У 2003 році особисте життя майбутнього мера Харкова знову стало об'єктом пильної уваги громадськості після того, як Кернес побив свою другу дружину Оксану Гайсинську.

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (фото: instagram.com/oksana)

Так, до РВВС надійшла заява від неї про отримання тілесних ушкоджень - це були удари по голові та черевної порожнини. Говорили, що в результаті цього в Оксани стався розрив нирки.

Тоді у Харкові з'явилися яскраві білборди з написом "Оксана, пробач!" - такі послання з вибаченнями, очевидно, зіграли свою роль, і через деякий час Гайсинська забрала свою заяву.

Геннадій Кернес з дружиною Оксаною Гайсинською (фото: instagram.com/oksana)

Раніше повідомлялося, що дружина Кернеса показала рідкісне фото з ним і чуттєво висловилася про свого чоловіка.