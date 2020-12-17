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Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения

Харьков, Четверг 17 декабря 2020 18:10
Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения
Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Геннадий Кернес умер в результате остановки сердца в берлинской клинике, где проходил лечение от коронавируса с сентября. Жена мэра Харькова Оксана Гайсинская прокомментировала трагедию и трогательно высказалась о супруге, назвав его лучшим из лучших.

Жена известного политического деятеля длительное время была его надежной опорой, оказывала большую поддержку. Впрочем, в отношениях между Кернесом и Гайсинской не всегда все было гладко.

Так, история любви супружеской пары таит в себе много вопросов без ответов, скелетов в шкафу, скандалов и личных драм, пишет Ivona.

Оксана Гайсинская - дочь заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского - стала второй женой мера Харькова. К тому моменту, когда они связали себя узами брака, Оксана воспитывала сына Родиона, родившегося в 1992 году от первого мужа.

Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской и сыном Родионом (фото: instagram.com/oksana)

У Геннадия Адольфовича тогда уже было двое детей от первой жены Оксаны Василенко, с которой он развелся в 1985 году, и сожительницы Галины Приваловой, с которой пребывал в кратковременной связи без регистрации.

Известно, что Кернес не раз жестоко обходился со своими любимыми и даже избивал их.

В СМИ есть такое свидетельство первой супруги Кернеса Оксаны Василенко: "В 1981 году вышла замуж за Кернес Геннадия Адольфовича, 1959 года рождения, проживала я с родителями Кернеса. От совместного брака у меня имеется ребенок Кернес Кирилл Геннадиевич, 1982 года рождения. В 1984 году брак между мной и Кернес был расторгнут по той причине, что муж нигде не работал, постоянно отсутствовал дома, оскорблял меня, устраивал дома ссоры, избивал. Кернеса Г.А. я могу охарактеризовать как несдержанного бескультурного человека, человек, который не придерживается своего слова, по характеру - жестокий. После развода муж мне алименты на ребенка не платил, но все же приходил к ребенку. В настоящее время я точно не помню - то ли в 1986, то ли в 1987 году - Кернес пришел к нам в гости. Я его спросила, где алименты, он начал возмущаться, после этого между нами возник скандал и он меня ударил. Но в это время ко мне подбежали мои отец и мать, начали за меня заступаться. Геннадий их побил. По этому поводу мы, точнее, мать и отец, обращались с заявлением в Коминтерновский суд г. Харькова".

В 2003 году личная жизнь будущего мэра Харькова снова стала объектом пристального внимания общественности после того, как Кернес избил свою вторую жену Оксану Гайсинскую.

Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской (фото: instagram.com/oksana)

Так, в РОВД поступило заявление от нее о получении телесных повреждений - это были удары по голове и брюшной полости. Говорили, что в результате этого у Оксаны произошел разрыв почки.

Тогда в Харькове появились яркие билборды с надписью "Оксана, прости!" - такие послания с извинениями, очевидно, сыграли свою роль, и через некоторое время Гайсинская забрала свое заявление.

Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской (фото: instagram.com/oksana)

Ранее сообщалось, что жена Кернеса показала редкое фото с ним и чувственно высказалась о своем муже.

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