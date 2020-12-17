Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения

Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская (коллаж РБК-Украина)

Геннадий Кернес умер в результате остановки сердца в берлинской клинике, где проходил лечение от коронавируса с сентября. Жена мэра Харькова Оксана Гайсинская прокомментировала трагедию и трогательно высказалась о супруге, назвав его лучшим из лучших.

Жена известного политического деятеля длительное время была его надежной опорой, оказывала большую поддержку. Впрочем, в отношениях между Кернесом и Гайсинской не всегда все было гладко.

Так, история любви супружеской пары таит в себе много вопросов без ответов, скелетов в шкафу, скандалов и личных драм, пишет Ivona.

Оксана Гайсинская - дочь заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского - стала второй женой мера Харькова. К тому моменту, когда они связали себя узами брака, Оксана воспитывала сына Родиона, родившегося в 1992 году от первого мужа.

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской и сыном Родионом (фото: instagram.com/oksana)

У Геннадия Адольфовича тогда уже было двое детей от первой жены Оксаны Василенко, с которой он развелся в 1985 году, и сожительницы Галины Приваловой, с которой пребывал в кратковременной связи без регистрации.

Известно, что Кернес не раз жестоко обходился со своими любимыми и даже избивал их.

В СМИ есть такое свидетельство первой супруги Кернеса Оксаны Василенко: "В 1981 году вышла замуж за Кернес Геннадия Адольфовича, 1959 года рождения, проживала я с родителями Кернеса. От совместного брака у меня имеется ребенок Кернес Кирилл Геннадиевич, 1982 года рождения. В 1984 году брак между мной и Кернес был расторгнут по той причине, что муж нигде не работал, постоянно отсутствовал дома, оскорблял меня, устраивал дома ссоры, избивал. Кернеса Г.А. я могу охарактеризовать как несдержанного бескультурного человека, человек, который не придерживается своего слова, по характеру - жестокий. После развода муж мне алименты на ребенка не платил, но все же приходил к ребенку. В настоящее время я точно не помню - то ли в 1986, то ли в 1987 году - Кернес пришел к нам в гости. Я его спросила, где алименты, он начал возмущаться, после этого между нами возник скандал и он меня ударил. Но в это время ко мне подбежали мои отец и мать, начали за меня заступаться. Геннадий их побил. По этому поводу мы, точнее, мать и отец, обращались с заявлением в Коминтерновский суд г. Харькова".

В 2003 году личная жизнь будущего мэра Харькова снова стала объектом пристального внимания общественности после того, как Кернес избил свою вторую жену Оксану Гайсинскую.

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской (фото: instagram.com/oksana)

Так, в РОВД поступило заявление от нее о получении телесных повреждений - это были удары по голове и брюшной полости. Говорили, что в результате этого у Оксаны произошел разрыв почки.

Тогда в Харькове появились яркие билборды с надписью "Оксана, прости!" - такие послания с извинениями, очевидно, сыграли свою роль, и через некоторое время Гайсинская забрала свое заявление.

Геннадий Кернес с женой Оксаной Гайсинской (фото: instagram.com/oksana)

Ранее сообщалось, что жена Кернеса показала редкое фото с ним и чувственно высказалась о своем муже.