Під окупованим Донецьком пронісся потужний смерч: стихію зняли на відео

Смерч пронісся вулицями Макіївки та зривав дахи і лінії електропередач
На Донбасі в окупованій Макіївці пронісся потужний смерч 13 червня. Мезо-ураган на вулицях захопленого бойовиками "ДНР" міста - фактично північно-східного передмістя Донецька - зафіксували очевидці.
Відео стихії опублікувала Оксана Дихнич у своєму Facebook.
"Норм так погуляв", - зазначила вона.
Як видно на кадрах, незвичайне природне явище підіймало у небо стовп пилу і кружляло сміття та різноманітні конструкції.
Зазначається, що після візиту в місто смерчу разом з ураганним вітром з деяких будинків зірвало дахи, а також були пошкоджені лінії електропередач.
Так, в мережі пишуть, що стихія не тільки перелякала місцевих жителів, але і заподіяла шкоди комунальному господарству Макіївки.
Відео: В окупованій Макіївці пронісся смерч 13 червня
Відео: Смерч в окупованій Макіївці 13 червня
Треба сказати, що останнім часом смерчі стали вже звичним явищем в Україні внаслідок зміни клімату.
Так, нещодавно синоптики налякали українців прогнозом погоди на 2020 рік та попередили, що грози та смерчі будуть все літо.
До речі, перед цим потужний смерч пронісся в Тернопільській області 9 червня, а на початку місяця на український курорт Скадовськ під Херсоном обрушився торнадо з градом.
Додамо також, що нещодавно на Донбасі пронісся страшний торнадо, і руйнівну стихію зняли на відео.
Автор: Володимир Костирін