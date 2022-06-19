В окупованому Мелітополі їздить патріотична маршрутка: яскраві фото

У Мелітополі, тимчасово зайнятому російськими окупантами, курсує маршрутка з підголівниками в салоні в кольорах українського прапора. Водій і пасажири не бояться відкрито демонструвати патріотичні почуття, попри загрозу помсти з боку загарбників.

Такий яскравий громадський транспорт зняли на фото самі мелітопольці, і розмістили кадри в мережі.

При цьому в інтернеті в коментарях деякі висловили сумнів, що в захопленому рашистами місті, де ворог гостро реагує на все українське, знайшлися сміливці, які не побоялися прикрасити салон маршрутки в кольори нашого національного стяга. Але в соцмережі знаходяться жителі Мелітополя, які підтверджують - автобус дійсно місцевий.

Знімки з салону маршрутки оприлюднила мешканка Мелітополя, яка регулярно їздить в ній.

У Мелітополі їздить маршрутка в патріотичних кольорах (фото: t.me/riamelitopol)

Відповідні фото викликали в інтернеті захоплені відгуки, а також українці висловлюють надію, що мужній вчинок водія не спричинить помсти окупантів.

В окупованому Мелітополі помітили патріотичну маршрутку (фото: t.me/riamelitopol)

Також зауважується, що мелітопольці чекають швидкого звільнення міста воїнами ЗСУ, і деякі своїми активними діями намагаються наблизити перемогу, що підіймає дух місцевих жителів в окупації.