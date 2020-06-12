ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На окупованому Донбасі влаштували голодний бунт в День Росії: з'явилося відео

STYLERЖиття    12.06.2020 - 20:10
На окупованому Донбасі влаштували голодний бунт в День Росії: з'явилося відео
В окупованому Антрациті страйкують шахтарі (колаж РБК-Україна)

У підконтрольному бойовикам "ЛНР" Антрациті шахтарі проводять масовий страйк

На Донбасі в окупованому бойовиками "ЛНР" місті Антрацит шахтарі влаштували акцію протесту з вимогою погасити їм заборгованість по зарплатах.

"Голодний бунт" відбувся 12 червня під стінами міської адміністрації. Про це блогер Necro Mancer розповів у своєму Twitter.

Також він опублікував в мережі відео страйкування.

На кадрах видно велику кількість працівників шахт, які стукають касками по землі біля будівлі місцевої адміністрації. Також можна почути скарги на те, що люди так і не дочекалися грошей.

Як зазначив блогер, бунт в Антрациті Луганської області проходить саме на "День Росії", та з іронією припустив, що "вдячні шахтарі в єдиному пориві вирішили відзначити" дату.

Відео: В окупованому Антрациті шахтарі влаштували масовий страйк

Ще один ролик про страйк в Антрациті знятий з будівлі міськадміністрації.

"Антрацит: цікаво, хлопчики Корнета кіно "Шахтарочка" собі на пам'ять знімали або потихеньку збирають компромат на Льоню (Леоніда Пасічника, керівника бойовиків "ЛНР")?" - йдеться в публікації.

Також блогер поінформував із посиланням на паблік "Луганський інсайд", що вчора ввечері шахтарям шахти "Комсомольська", які продовжують підземний страйк, виплатили залишок зарплати за березень - 25%. Залишилося дочекатися ще і за квітень.

"Можуть же, коли захочуть", - прокоментував блогер.

Раніше повідомлялося, що окупований Донбас охопили страйки, кількох активістів викрали.

Також ми писали про те, що у мережі показали фото присутності Росії на Донбасі і продовження повзучої окупації.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України ДонбаспротестбунтОРДЛО
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся