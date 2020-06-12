На окупованому Донбасі влаштували голодний бунт в День Росії: з'явилося відео

В окупованому Антрациті страйкують шахтарі (колаж РБК-Україна)

У підконтрольному бойовикам "ЛНР" Антрациті шахтарі проводять масовий страйк

На Донбасі в окупованому бойовиками "ЛНР" місті Антрацит шахтарі влаштували акцію протесту з вимогою погасити їм заборгованість по зарплатах.

"Голодний бунт" відбувся 12 червня під стінами міської адміністрації. Про це блогер Necro Mancer розповів у своєму Twitter.

Також він опублікував в мережі відео страйкування.

На кадрах видно велику кількість працівників шахт, які стукають касками по землі біля будівлі місцевої адміністрації. Також можна почути скарги на те, що люди так і не дочекалися грошей.

Як зазначив блогер, бунт в Антрациті Луганської області проходить саме на "День Росії", та з іронією припустив, що "вдячні шахтарі в єдиному пориві вирішили відзначити" дату.

#Антрацит: интересно, мальчики #Корнет'а кино "Шахтёрочка" себе на память снимали или потихоньку собирают компромат на Лёню? pic.twitter.com/gwybt9w6fV — Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2020

Відео: В окупованому Антрациті шахтарі влаштували масовий страйк

Ще один ролик про страйк в Антрациті знятий з будівлі міськадміністрації.

"Антрацит: цікаво, хлопчики Корнета кіно "Шахтарочка" собі на пам'ять знімали або потихеньку збирають компромат на Льоню (Леоніда Пасічника, керівника бойовиків "ЛНР")?" - йдеться в публікації.

Також блогер поінформував із посиланням на паблік "Луганський інсайд", що вчора ввечері шахтарям шахти "Комсомольська", які продовжують підземний страйк, виплатили залишок зарплати за березень - 25%. Залишилося дочекатися ще і за квітень.

"Можуть же, коли захочуть", - прокоментував блогер.

Раніше повідомлялося, що окупований Донбас охопили страйки, кількох активістів викрали.

Також ми писали про те, що у мережі показали фото присутності Росії на Донбасі і продовження повзучої окупації.

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Автор: Володимир Костирін