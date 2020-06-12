На оккупированном Донбассе устроили голодный бунт в День России: появилось видео

В оккупированном Антраците бастуют шахтеры (коллаж РБК-Украина)

В подконтрольном боевикам "ЛНР" Антраците шахтеры проводят массовую забастовку

На Донбассе в оккупированном боевиками "ЛНР" городе Антрацит шахтеры устроили акцию протеста с требованием погасить им задолженности по зарплатам.

"Голодный бунт" состоялся 12 июня под стенами городской администрации. Об этом блогер Necro Mancer рассказал в своем Twitter.

Также он опубликовал в сети видео забастовки.

На кадрах видно большое количество работников шахт, которые стучат касками по земле возле здания местной администрации. Также можно услышать жалобы на то, что люди так и не дождались денег.

Как отметил блогер, бунт в Антраците Луганской области проходит как раз в "День России", и с иронией предположил, что "благодарные шахтеры в едином порыве решили отметить" дату.

#Антрацит: интересно, мальчики #Корнет'а кино "Шахтёрочка" себе на память снимали или потихоньку собирают компромат на Лёню? pic.twitter.com/gwybt9w6fV — Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2020

Видео: В оккупированном Антраците шахтеры устроили массовую забастовку

Еще один ролик о забастовке в Антраците снят из здания горадминистрации.

"Антрацит: интересно, мальчики Корнета кино "Шахтерочка" себе на память снимали или потихоньку собирают компромат на Леню (Леонида Пасечника, руководителя боевиков "ЛНР")?" - говорится в публикации.

Также блогер проинформировал со ссылкой на паблик "Луганский инсайд", что вчера вечером шахтерам шахты "Комсомольская", которые продолжают подземную забастовку, выплатили остаток зарплаты за март - 25%. Осталось дождаться еще и за апрель.

"Могут же, когда захотят", - прокомментировал блогер.

Ранее сообщалось, что оккупированный Донбасс охватили забастовки, нескольких активистов похитили.

Также мы писали о том, что в сети показали фото присутствия России на Донбассе и продолжение ползучей оккупации.

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Автор: Владимир Костырин