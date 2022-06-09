Вбили чоловіка, племінника та свекруху: у Бузовій окупанти занапастили майже всю сім'ю

Чоловіка розстріляли та заховали тіло

Чоловік Оксани допомагав бійцям територіальної оборони. Він виріс у Бузовій, знав там кожен кущ і допомагав хлопцям даними про пересування окупантів.

8 березня йому повинно було виповниться 50 років. Повинна була зібратися вся сім'я - діти, онуки, родичі. Але він не дожив до ювілею шість днів.

2 березня він пішов на позиції територіальної оборони та додому більше не повернувся. Знайшли його тільки через 40 днів. Рашисти прострелили йому ноги та в упор - в голову. Його тіло російські військові сховали в канаві та закрили гілками, тому так довго не могли знайти.

Племінник допомогав евакуювати людей

Племінник допомагав евакуювати мирних жителів. Його мама Вікторія розповіла, що його розстріляли на блокпості з гранатомета. Він вивозив людей на автомобілі людей з Ірпеня, Гостомеля.

Того дня його попросили евакуювати сім'ю з маленькою дитиною. Рідні зі сльозами просили його не їхати, було дуже небезпечно.

Але він сказав, що вже пообіцяв і він повинен. За характером він був таким - допомагав усім, забувши про себе. Під обстріл він потрапив по дорозі за людьми.

Рідні дізналися про його загибель того ж дня, їм показали відео. Від нього самого і його машини залишилася ледь половина - на місці була величезна воронка.

У чоловіка залишилася 7-річна дочка. Дівчинка, дізнавшись про загибель батька, плакала і говорила: "Навіщо ви мене вивезли? Я б залишилася з татом і стала б зірочкою".

У будинок свекрухи прилетіла бомба

А 13 березня загинула свекруха Оксани. Вона вийшла з дому і пішла в льох. У цей момент у двір прилетів снаряд. Жінка померла на місці.

Чоловік її знайшов у дворі. Ховати її довелося спочатку без труни. Потім провели ексгумацію, а потім рідні перепоховали її в Обухові.