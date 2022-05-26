Окупанти заспівали "Пливе кача" українською. Її потрібно заблокувати прямо зараз!
Російські окупанти цинічно познущалися з української народної пісні "Пливе кача", споганивши не тільки своїм варіантом виконання, а й суттю - "приурочивши" до знищення і захоплення Маріуполя, атаками його захисників.
Такий запис Акіма Апачєва з Дар'єю Фрей, які у творі закликають вбивати українців, можна видалити з відеохостингу YouTube. Як це зробити - читайте нижче.
Рашисти днями залили в мережу пісню "Пливе кача", переспівши українською мовою і вставивши свої речівки з транскрипцією, і в ролику додали кадри про бійців полку "Азов", які тримали оборону на заводі "Азовсталь" разом з цивільними, та як їх обстрілюють і атакують війська РФ.
Такий "твір" - "Аким Апачев и Дарья Фрей - Пливе кача / Плывет утка / Akim Apachev & Daria Frey - Duck Swims" - відразу викликав масу обурень, розгнівав українців. У мережі стали з'являтися заклики якомога скоріше знести трек з YouTube.
Відео: рашисти українською мовою познущалися з пісні "Пливе кача"
Також рекомендують надсилати скарги на порушення авторських прав, а також в якості авторів радять вказати нашу "Піккардійську Терцію" (хоча пісня - українська народна).
Як заблокувати відео окупантів "Пливе кача": покрокова інструкція
Крок 1. У загальній панелі над відео відкриваємо приховану функцію "Поскаржитися" і тиснемо...
Крок 2. Із запропонованого переліку зазначених претензій вибираємо той, який нас обурює - в цьому випадку "Пропаганда тероризму"...
Крок 3. Пишемо конкретно скаргу (можна лаконічно і по суті).
Та ще - Крок 4. На сайті дистриб'ютора можна залишити відгук. Наприклад, як зазначено нижче:
фото: скрін onerpm.com
Як насправді звучить наша "Пливе кача"
Легендарна українська народна пісня була переспівана безліч разів і величезною кількістю наших артистів.
Під час Революції Гідності та після вона звучала, коли вшановували героїв Небесної сотні, і для багатьох зараз асоціюється саме з тими подіями.
Відео: виконання на Майдані в Києві в річницю вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні - 20 лютого 2015
А от як співали артисти "Піккардійської терції", на твір під назвою "Гей, пливе кача" також було знято неофіційний кліп.
Відео: Піккардійська терція - Пливе кача (неофіційний кліп)
Нагадаємо, нещодавно у Києві Михайлівський собор заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина", і було опубліковано потужне відео.
Також повідомлялося, що воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів.