Окупанти заспівали "Пливе кача" українською. Її потрібно заблокувати прямо зараз!

Російські окупанти цинічно познущалися з української народної пісні "Пливе кача", споганивши не тільки своїм варіантом виконання, а й суттю - "приурочивши" до знищення і захоплення Маріуполя, атаками його захисників.

Такий запис Акіма Апачєва з Дар'єю Фрей, які у творі закликають вбивати українців, можна видалити з відеохостингу YouTube. Як це зробити - читайте нижче.

Рашисти днями залили в мережу пісню "Пливе кача", переспівши українською мовою і вставивши свої речівки з транскрипцією, і в ролику додали кадри про бійців полку "Азов", які тримали оборону на заводі "Азовсталь" разом з цивільними, та як їх обстрілюють і атакують війська РФ.

Такий "твір" - "Аким Апачев и Дарья Фрей - Пливе кача / Плывет утка / Akim Apachev & Daria Frey - Duck Swims" - відразу викликав масу обурень, розгнівав українців. У мережі стали з'являтися заклики якомога скоріше знести трек з YouTube.

Відео: рашисти українською мовою познущалися з пісні "Пливе кача"

Також рекомендують надсилати скарги на порушення авторських прав, а також в якості авторів радять вказати нашу "Піккардійську Терцію" (хоча пісня - українська народна).

Як заблокувати відео окупантів "Пливе кача": покрокова інструкція

Крок 1. У загальній панелі над відео відкриваємо приховану функцію "Поскаржитися" і тиснемо...

Крок 2. Із запропонованого переліку зазначених претензій вибираємо той, який нас обурює - в цьому випадку "Пропаганда тероризму"...

Крок 3. Пишемо конкретно скаргу (можна лаконічно і по суті).

Та ще - Крок 4. На сайті дистриб'ютора можна залишити відгук. Наприклад, як зазначено нижче:

фото: скрін onerpm.com

Як насправді звучить наша "Пливе кача"

Легендарна українська народна пісня була переспівана безліч разів і величезною кількістю наших артистів.

Під час Революції Гідності та після вона звучала, коли вшановували героїв Небесної сотні, і для багатьох зараз асоціюється саме з тими подіями.

Відео: виконання на Майдані в Києві в річницю вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні - 20 лютого 2015

А от як співали артисти "Піккардійської терції", на твір під назвою "Гей, пливе кача" також було знято неофіційний кліп.

Відео: Піккардійська терція - Пливе кача (неофіційний кліп)