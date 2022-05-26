ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты спели "Пливе кача" на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 17:56
Оккупанты спели "Пливе кача" на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас! Коллаж РБК-Украина: рашисты на украинском языке поиздевались над "Пливе кача"
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты цинично поиздевались над украинской народной песней "Пливе кача", испоганив не только своим вариантом исполнения, но и сутью - "приурочив" к уничтожению и захвату Мариуполя, атаками его защитников.

Такую запись Акима Апачева с Дарьей Фрей, призывающих в произведении убивать украинцев, можно удалить с видеохостинга YouTube. Как это сделать - читайте ниже.

Рашисты на днях залили в сеть песню "Пливе кача", перепев на украинском языке и вставив свои речевки с транскрипцией, и в ролике добавили кадры о бойцах полка "Азов", держащих оборону на заводе "Азовсталь" вместе с гражданскими, и как их обстреливают и атакуют войска РФ.

Такое "произведение" - "Аким Апачев и Дарья Фрей - Пливе кача / Плывет утка / Akim Apachev & Daria Frey - Duck Swims" - сразу вызвало массу возмущений, разгневало украинцев. В сети стали появляться призывы как можно поскорее снести трек с YouTube.

Видео: рашисты на украинском языке поиздевались над песней "Пливе кача"

Также рекомендуют отправлять жалобы на нарушение авторских прав, а также в качестве авторов советуют указать нашу "Піккардійську Терцію" (хотя песня - украинская народная).

Как заблокировать видео оккупантов "Пливе кача": пошаговая инструкция

Шаг 1. В общей панели над видео открываем скрытую функцию "Пожаловаться" и жмем...

Оккупанты спели &quot;Пливе кача&quot; на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

Шаг 2. Из предложенного перечня указанных претензий выбираем тот, который нас возмущает - в данном случае "Пропаганда терроризма"...

Оккупанты спели &quot;Пливе кача&quot; на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

Шаг 3. Пишем конкретно жалобу (можно лаконично и по сути).

Оккупанты спели &quot;Пливе кача&quot; на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

И еще - шаг 4. На сайте дистрибьютора можно оставить отзыв. К примеру как указанный ниже:

Оккупанты спели &quot;Пливе кача&quot; на украинском. Ее нужно заблокировать прямо сейчас!

фото: скрин onerpm.com

Как на самом деле звучит наша "Пливе кача"

Легендарная украинская народная песня была перепета множество раз и огромным количеством наших артистов.

Во время Революции Достоинства и после она звучала, когда чествовали героев Небесной сотни, и для многих сейчас ассоциируется именно с теми событиями.

Видео: исполнение на Майдане в Киеве в годовщину чествования памяти Героев Небесной сотни - 20 февраля 2015

А вот как пели артисты "Піккардійскої терції", на произведение под названием" Гей, пливе кача" также был снят неофициальный клип.

Видео: Піккардійська терція - Пливе кача (неофициальный клип)

Напомним, недавно в Киеве Михайловский собор заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина", и было опубликовано мощное видео.

Также сообщалось, что воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Российская Федерация Мариуполь Азов YouTube
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество