Окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцем

Деталі трагічного інциденту

У стайні в селищі Метьолкіно загинули всі коні, яких там було чимало.

Чому власник стайні Павло Дебеда за три місяці не евакуював тварин із зони бойових дій та куди поділися кошти, які небайдужі люди збирали на допомогу коням - залишається невідомим. Про це розповіли в коментарях місцеві жителі.

Такими були коні в стайні (фото з архіву/Світлана Бєлова)

Що відомо про власника стайні

Зазначається, що власник стайні є шанувальником "руського міра". Він навідріз відмовився евакуювати коней і не дав це зробити іншим. Місцеві жителі кажуть, що не раз пропонували це зробити своїм коштом.

"З перших днів війни Павло Дебеда поїхав до Старобільська зі словами, що його все влаштовує, тому що він чекав приходу окупантів. Сказав, що повернеться, коли вони прийдуть сюди, А коней залишив тут. Ми, я і кілька дівчат, які займалися в клубі, хотіли вивезти коней в безпечне місце. І на ці слова він сказав, що дозволу не дасть, це його коні. Пригрозив, що звернеться в поліцію і звинуватить нас у мародерстві", - кажуть зоозахисники про власника стайні.

Також люди повідомляють, що ще до війни власника викривали в жорстокому поводженні з тваринами.

Тренер комплексу "Віртуоз" залишився живий, але його місцезнаходження невідоме.

"Валерія Степанича, тренера - не знайшли, але кажуть, що він вижив", - написала Бєлова.