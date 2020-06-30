Окупанти осоромилися з запуском вантажних поїздів по Кримському мосту

У анексованому Криму окупанти провели церемонію відкриття запуску вантажних поїздів по Керченському мосту. При цьому церемонія була зіпсована плачевним станом складу, який висміяли в мережі.

Люди написали, що схоже на те, що вагони вибрали спеціально такі "убиті", тому що їх не шкода.

До такої урочистої події по всьому Заліссі відбирали кращі вагони;

Ага, вата в соцмережах вже виє з цього приводу;

Вагони - це вітрина російського світу;

Вибирали які не шкода. Боялися, що на**бнуться.

Скріншоти з Twitter

Варто зазначити, що в росЗМІ поїзд показали з боку локомотива, а вагони потрапили у камери тільки, коли вже поїзд набрав швидкість.

За даними Кримської залізниці, зростання вантажопотоку збільшиться з 3 млн до 25-26 млн тонн на рік.

Нагадаємо, що міст через Керченську протоку був відкритий у 2018 році. У грудні 2019 року Росія запустила залізничне сполучення по ньому. Після цього США ввели додаткові санкції.

Раніше російський вчений пояснив небезпека Кримського мосту. За словами гідрогеолога і доктора наук Юрія Медовара, міст побудований на непридатному для цього місці і є критичним.

Конструкція представляє небезпеку також і для екології і здатна призвести до катастрофи в районі Керченської протоки. Експерти прогнозували, що після запуску залізничного руху міст може не витримати навантаження і впаде.