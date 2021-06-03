RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Окупанти б'ють на сполох через воду в Криму: річки та водосховища пересохли ще більше

Автор: Світлана Мащенко

Води на окупованій території Кримського півострова стало ще менше. Річки і водосховища значно обміліли в порівнянні з минулим місяцем, і ситуація стала ще гіршою, ніж рік тому.

Про це відзвітувати в службі "Гідрометцентру" окупантів.

Згідно з останніми даними, загальний запас води у водосховищах на початок літа становить 79,24 млн кубометрів, що на 6,53 млн менше, ніж на початку травня. А також на 5,92 млн менше, ніж ще рік тому.

Ситуацію пояснюють відсутністю достатньої кількості опадів, що утворюють стік. А після третьої малосніжної зими знову повторюється ситуація, як минулого року.

Річки в округах Алушти, Судака, Феодосії пересихають.

За минулий місяць опадів випало від 7 до 35% норми, від чого особливо страждають басейни річок Кача, Бельбек, Чорна, Салгір.

Зазначимо, що на початку лютого окупанти відзвітували, що найбільш близькими до "мертвого об'єму" були Баланівське, Тайганське і Партизанське водосховища.

До 2014 року материкова територія України забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Тепер же окупаційна влада змушена поповнювати запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це призвело до засолення грунту на півострові.

Раніше ми писали, що окупанти жорстко осоромилися на торжестві в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Крим