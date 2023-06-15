Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

Океан Ельзи представили новую версию своей культовой песни "Я їду додому" в рамках кампании по сбору средств на оборудование и транспорт для 146 саперных групп Вооруженных Сил Украины.

Видео на переосмысленный хит - посвящение воинам, отважно рискующим своей жизнью, очищая нашу страну от мин и неразорванных боеприпасов

С момента выхода оригинальной версии песни прошло более 15-ти лет. И за это время "Я їду додому" стала не просто музыкальным произведением, а символом желания возвращения домой для миллионов украинцев.

Кадры со съемок клипа "Я їду додому" (фото: Океан Ельзи)

А сегодня слова композиции обрели новые эмоции, отражая боль, надежду и несгибаемую веру в нашу Родину.

Видео, режиссером которого стал Павел Буряк, рассказывает историю украинской девушки, у которой враги пытались отобрать самое дорогое и выбирает для себя трудный и сверхважный путь возвращения домой, который после нее станет безопасной дорогой в свой дом для многих.

Почему ОЕ перевыпустили "Я їду додому"

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, примерно 30% территории Украины сейчас заражены минами и неразорванными боеприпасами. Наша страна наиболее заминирована в мире.

И чтобы ускорить процесс разминирования, Святослав Вакарчук и Ко призывают всех присоединиться к сбору средств на обеспечение необходимым оборудованием и транспортом инженерно-саперных групп, которые помогают Силам поддержки ВСУ.

В рамках кампании "Нам здесь жить" собирают средства в помощь саперам (фото: Океан Ельзи)

Сами музыканты уже поддержали кампанию "Нам здесь жить", перечислив 500 тысяч гривен от группы.

Кроме того, средства, полученные от монетизации песни и видео на музыкальных платформах, также будут направлены бойцам.

"За время войны я побывал во многих деоккупированных городах и деревнях и видел масштаб нашей беды. А вместе с тем, видел и слышал, насколько сильно люди хотят вернуться домой! И этим проектом каждый, кто присоединится, сможет помочь украинцам поскорее вернуться в свой безопасный дом. Дом, освобожденный от мин. И каждый вклад, буквально каждая гривна приближает чье-то "Я. Їду. Додому!" - комментирует Вакарчук.

Вакарчук с воинами ВСУ (фото: Океан Ельзи)