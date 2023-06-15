ua ru
Чт, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

Новина українською →
Украина, Четверг 15 июня 2023 12:23
Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек Героиня клипа "Я їду додому" (фото: Океан Ельзи)
Автор: Наталия Коваль

Океан Ельзи представили новую версию своей культовой песни "Я їду додому" в рамках кампании по сбору средств на оборудование и транспорт для 146 саперных групп Вооруженных Сил Украины.

Видео на переосмысленный хит - посвящение воинам, отважно рискующим своей жизнью, очищая нашу страну от мин и неразорванных боеприпасов

С момента выхода оригинальной версии песни прошло более 15-ти лет. И за это время "Я їду додому" стала не просто музыкальным произведением, а символом желания возвращения домой для миллионов украинцев.

Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

Кадры со съемок клипа "Я їду додому" (фото: Океан Ельзи)

А сегодня слова композиции обрели новые эмоции, отражая боль, надежду и несгибаемую веру в нашу Родину.

Видео, режиссером которого стал Павел Буряк, рассказывает историю украинской девушки, у которой враги пытались отобрать самое дорогое и выбирает для себя трудный и сверхважный путь возвращения домой, который после нее станет безопасной дорогой в свой дом для многих.

Почему ОЕ перевыпустили "Я їду додому"

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, примерно 30% территории Украины сейчас заражены минами и неразорванными боеприпасами. Наша страна наиболее заминирована в мире.

И чтобы ускорить процесс разминирования, Святослав Вакарчук и Ко призывают всех присоединиться к сбору средств на обеспечение необходимым оборудованием и транспортом инженерно-саперных групп, которые помогают Силам поддержки ВСУ.

Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашекОкеан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

В рамках кампании "Нам здесь жить" собирают средства в помощь саперам (фото: Океан Ельзи)

Сами музыканты уже поддержали кампанию "Нам здесь жить", перечислив 500 тысяч гривен от группы.

Кроме того, средства, полученные от монетизации песни и видео на музыкальных платформах, также будут направлены бойцам.

"За время войны я побывал во многих деоккупированных городах и деревнях и видел масштаб нашей беды. А вместе с тем, видел и слышал, насколько сильно люди хотят вернуться домой! И этим проектом каждый, кто присоединится, сможет помочь украинцам поскорее вернуться в свой безопасный дом. Дом, освобожденный от мин. И каждый вклад, буквально каждая гривна приближает чье-то "Я. Їду. Додому!" - комментирует Вакарчук.

Океан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашекОкеан Ельзи показали видео на новую версию культового хита, которое пробирает до мурашек

Вакарчук с воинами ВСУ (фото: Океан Ельзи)

Ранее мы писали о том, что Притула жестко отреагировал на скандал с Алиной Михайловой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Океан Ельзи Вооруженные силы Украины