В Охматдете спасли малыша с разъединенным пищеводом: Ростик впервые начал есть в 7 месяцев

Поступил маленький Ростик из Житомирской области на аппарате искусственной вентиляции воздуха в отделение интенсивной терапии новорожденных еще в мае прошлого года. Тогда крохе было всего несколько дней от рождения.

Чтобы разъединить верхнюю часть пищевода с дыхательными путями срочно была проведена хирургическая операция, что позволило вывести мальчика из гастростома, и ребенок начал самостоятельно дышать, а также получил возможность получать питание в желудок.

После операций Ростик больше месяца находился в больнице и проходил тяжелый этап реабилитации. Медики отметили, что следующие несколько недель малыш находился дома, но все еще нуждался "в кропотливом уходе с использованием особой аппаратуры, которую овладели родители".

"Дальше мальчика ожидала повторная госпитализация и этапные операции, направленные на восстановление проходимости собственного пищевода. Именно тогда во время компьютерной томографии радиологи "Охматдета" обнаружили у ребенка недостаток магистральных сосудов, из-за чего медики обратились к своим коллегам из Центра детской кардиологии и кардиохирургии", - говорится в публикции.

Врачи "Охматдета" спасли малыша, который не мог питаться и дышать полноценно (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Так, врачи решили провести миниинвазивную операцию по расширению зон сужения магистральных сосудов.

Хирурги "Охматдета" провели ребенку еще четыре операции, направленные на восстановление собственного пищевода.

Как объясняет хирург отделения хирургии новорожденных НДСБ Олег Янчук, это новейшая для Украины и мира методика, названная в честь американского хирурга Джона Фокера.

"Это уникальная практика, когда накладываются швы на сегменты пищевода, далее концы швов выводятся наружу с созданием умеренного натяжения, стимулирующего рост собственного пищевода. Впервые такая операция в Охматдете была проведена в 2018 году", - рассказал он.

Маленькому Ростику провели серию хирургических операций (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

После проведения хирургического вмешательства Ростик длительное время находился в тяжелом состоянии в реанимации. Но, отмечают в "Охматдете", 6 месяцев тяжелого лечения дали результат - врачи воспроизвели собственный пищевод у мальчика. Впервые малыш попробовал еду в возрасте 7 месяцев.

Теперь благодаря специалистам НДСБ ребенок едет домой, где его ждут 8 братиков и сестричек.

В "Охматдете" добавили, что в лечении мальчика были вовлечены специалисты отделений интенсивной терапии новорожденных, хирургии новорожденных, анестезиологии и интенсивной терапии с ЭКМО, Центра радиологии, отделения острой реабилитации, анестезиологии, хирурги отделения эндоскопии, педиатры, массажисты, лаборатория.

Врачи "Охматдета" провели серию сложных операций, спасая ребенка со врожденной аномалией развития (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)