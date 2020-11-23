Обмежував свободу: українська співачка шокувала визнанням про колишнього чоловіка

Відома українська співачка Катерина Бужинська зізналася, що її перший чоловік у відносинах обмежував її свободу і наполягав на аборті. Скандальними подробицями особистого життя артистка поділилася в коментарі "Зоряному шляху".

Як повідомляється, перший чоловік і за сумісництвом її продюсер Юрій Квеленков істотно обмежував свободу переміщень зірки. Чоловік просто закривав її вдома і йшов. Співачка багато виступала, заробляла, її любили, багатьом вона дуже подобалася як жінка. Можливо, саме тому, за словами Бужинської, дійшло до того, що чоловік заборонив їй навіть виходити з дому.

"Він мене закривав, коли він йшов на роботу і мене на ключ закривав", – згадує артистка.

Також артистка зізналася, що екс-чоловік наполягав на аборті.

"Він мені сказав, що треба позбутися дитини. За руку силоміць привів мене в лікарню до лікаря. Він сказав, що у нас робота на першому місці. Потім, пізніше", – розповіла Катерина.

У результаті Катерина не витримала і розірвала ці відносини назавжди. У першому шлюбі співачка народила доньку Олену.

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