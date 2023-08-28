Объявлены победители ОМКФ. Лучший документальный фильм получил приз от музея "Голоса мирных"

Объявлены победители 14-го Одесского международного кинофестиваля, который состоялся в Черновцах. Лента "Откуда куда" польского режиссера Мачека Хамели победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" и получила специальный приз от музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, являющегося партнером документальной секции Film Industry Office фестиваля.

"Я надеялся, что когда мы будем показывать этот фильм в Украине, войны уже не будет. К сожалению, реальность другая. Я очень хочу, чтобы этот фильм показывали во всех странах. Чтобы он помогал напомнить миру, что без постоянной помощи Украине эта война быстро не закончится. И такие люди, как герои нашего фильма, не смогут вернуться домой", - прокомментировал победу фильма Мачек Хамела.

В первые недели полномасштабной войны он приехал в Украину и помогал как волонтер: был водителем эвакуационной машины, вывез почти 400 человек в Польшу. Услышав истории тех, кто вынужденно покинул свои дома, Хамела решил снять документальный фильм. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, также фильм получил главную награду Международного конкурса на фестивале Sheffield DocFest в Великобритании.

Награду от имени музея "Голоса мирных" на сцене Одесского международного кинофестиваля Мачеку Хамели вручила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

"Я хочу поблагодарить всех, кто снимает и показывает эту войну. Мы в Музее с 2014 года собираем показания пострадавших от войны людей - чтобы сохранить правду, память, шанс на правосудие. Архив Музея содержит уже более 80 тысяч историй: мы можем быть их источником, быть вспомогательными именно документалистам. Сейчас, мы считаем, эра документального кино. Кино, освещающее происходящее, не дает скрыть правду, искривить ее. Поэтому любая возможность помочь документалистам для нас бесценна", - отметила она. Наталья Емченко.

Всего во время ОМКФ было показано 46 фильмов, 32 из которых – украинские. Один из фильмов, который демонстрировали в рамках специального блока "Так победим!", был создан в сотрудничестве с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - это лента "Драм" режиссера и продюсера Юлиана Улыбина об убежище Драматического театра в Мариуполе.

Лучшим украинским игровым фильмом стал «Валерия выходит замуж» Михаль Виник, а лучшим европейским назван фильм "Млекопитающие" Себастиана Михеилеску.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.