Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga

РБК-Украина (проект Styler) показывает ошеломляющие луки звезд со ссылкой на Instagram-страницу Vogue.

Кэти Перри

Певица удивила всех своим откровенным луком. Женщина появилась в черной объемной шубе на голое тело. На ноги звезда выбрала черные порванные колготки, которые она одела поверх ботильонов на высоком каблуке.

Лицо Кэти брутально оформляют черные массивные очки, прекрасно контрастирующие со сдержанной прической артистки.

Кэти Перри (Скриншот)

Джои Кинг

Звезда кино появилась с длинными белыми волосами, нежно спадающими на ее плечи. Верхнюю часть тела актрисы украшает сияющий топ, соблазнительно открывающий глубокое декольте Джои.

Черные леггинсы, одетые актрисой, являются одним целым с обувью на шпильке. Из аксессуаров девушка выбрала сдержанный кожный клатч в цвет низа образа.

Джои Кинг (Скриншот)

Николь Кидман

Также мероприятие посетила недавняя именинница - Николь Кидман. Актриса появилась в сдержанном, блестящем образе. Женщина выбрала надеть черное платье по фигуре, полотно которого усыпано темными стразами.

Белокурые, длинные волосы актрисы прекрасно контрастируют с цветом платья, а ее лицо украсили изысканные черные очки.

Николь Кидман (Скриншот)

Мишель Ео

Обладательница премии Оскар - малайзийская актриса Мишель Ео ошеломила папарацци элегантным и в то же время брутальным стилем. За основу своего образа звезда выбрала длинный кожаный тренч, который художница завязала вокруг своей талии. Через декольте актрисы едва просматривалось черное кружево, вероятно бельевое.

Овал лица женщины прекрасно подчеркнуло темное каре, оформленное мягкими волнами. И завершили образ, снова, массивные черные очки.

Мишель Ео (Скриншот)