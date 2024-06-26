ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga

Среда 26 июня 2024 19:44
UA EN RU
Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga Кэти Перри, Николь Кидман (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Прошел показ кутюрной коллекции бренда Balenciaga. На событие пришло немало селебрити, чьи образы поразили пользователей социальных сетей.

РБК-Украина (проект Styler) показывает ошеломляющие луки звезд со ссылкой на Instagram-страницу Vogue.

Кэти Перри

Певица удивила всех своим откровенным луком. Женщина появилась в черной объемной шубе на голое тело. На ноги звезда выбрала черные порванные колготки, которые она одела поверх ботильонов на высоком каблуке.

Лицо Кэти брутально оформляют черные массивные очки, прекрасно контрастирующие со сдержанной прической артистки.

Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga

Кэти Перри (Скриншот)

Джои Кинг

Звезда кино появилась с длинными белыми волосами, нежно спадающими на ее плечи. Верхнюю часть тела актрисы украшает сияющий топ, соблазнительно открывающий глубокое декольте Джои.

Черные леггинсы, одетые актрисой, являются одним целым с обувью на шпильке. Из аксессуаров девушка выбрала сдержанный кожный клатч в цвет низа образа.

Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga

Джои Кинг (Скриншот)

Николь Кидман

Также мероприятие посетила недавняя именинница - Николь Кидман. Актриса появилась в сдержанном, блестящем образе. Женщина выбрала надеть черное платье по фигуре, полотно которого усыпано темными стразами.

Белокурые, длинные волосы актрисы прекрасно контрастируют с цветом платья, а ее лицо украсили изысканные черные очки.Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga

Николь Кидман (Скриншот)

Мишель Ео

Обладательница премии Оскар - малайзийская актриса Мишель Ео ошеломила папарацци элегантным и в то же время брутальным стилем. За основу своего образа звезда выбрала длинный кожаный тренч, который художница завязала вокруг своей талии. Через декольте актрисы едва просматривалось черное кружево, вероятно бельевое.

Овал лица женщины прекрасно подчеркнуло темное каре, оформленное мягкими волнами. И завершили образ, снова, массивные черные очки.

Обнаженная Кэти Перри и сияющая Николь Кидман: как оделись звезды на показ Balenciaga

Мишель Ео (Скриншот)

Ранее мы рассказывали о 4 украинских звездах, которые пожалели, что сделали пластические операции.

Также мы писали о брендовом образе Николая Тищенко, которым он поражал в суде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Модные тренды Тренды
NEWS
В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации
В приложении "Резерв+" появился статус бронирования от мобилизации