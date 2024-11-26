Огуречник или суп с квашеными огурцами: старинный рецепт украинского первого блюда

Что нужно для огуречника

Для того чтобы приготовить традиционный украинский суп из квашеных огурцов, нужны следующие продукты:

вода - 3 л

ребра говяжьи - 1 кг

квашеные огурцы - 5 шт.

картофель - 6-7 шт.

морковь - 1 шт.

петрушка - 1 корень

лук - 2 шт.

сметана - 5 ст. л.

укроп свежий - 1 пучок

соль - по вкусу

растительное масло - для жарки

Как готовить огуречник

Чтобы приготовить вкусный огуречник, необходимо подготовить ребра для наваристого бульона. Сначала мясо нужно вымочить в холодной воде в течение часа, чтобы вышла излишняя кровь. Затем ребра снова промывают под проточной водой.

Переложите ребра в глубокую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения жидкость, снимая пену. За это время почистите морковь, петрушку и 1 лук, нарезать их не нужно.

После того, как мясо проварится в течение 30 минут, бросьте морковь, лук и петрушку. Это придаст вкус и аромат. Варите бульон еще полтора часа, снимая пену.

По истечении времени варки извлеките из бульона лук, морковь и петрушку. Достаньте ребра и нарежьте их на небольшие кусочки, которые позже будут добавляться в блюдо.

Огуречник варится на говяжьих ребрах (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Почистьте картофель, нарежьте его на небольшие кусочки и всыпьте в бульон. Почистьте и нарежьте на мелкие кубики второй лук. Его нужно обжарить до размягчения и прозрачности на растительном масле - благодаря этому огуречник будет иметь насыщенный вкус и запах.

Квашеные огурцы нужно натереть на большой терке, а затем отжать сок в отдельную чашку. Выливать жидкость не нужно, ею регулируют кислотность блюда.

Как готовить огуречник (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Всыпьте натертый огурец в лук и слегка поджарьте ингредиенты в течение нескольких минут. Сначала добавьте к бульону с картофелем кусочки мяса, а затем, когда картофель полностью отварится - зажарку из огурца и лука.

Проварите огуречник примерно 3 минуты и добавьте сметану. Однако важно сначала развести сметану в отдельной миске бульоном, чтобы она не свернулась.

Как варить огуречник (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

После этого проварите суп еще в течение нескольких минут, украсьте укропом - и блюдо готово. Чтобы сделать блюдо более кислым, добавьте сок из квашеных огурцов.