Офтальмолог назвал 5 правил, чтобы не "посадить" зрение при работе с гаджетами

"Современные же мониторы безопасны при правильном использовании. И если следовать следующим советам, то вашим глазам будет комфортно и после дня работы за компьютером, и после сиденья в смартфоне", - говорит Дзюба.

Как уберечь зрение

Моргать

Понаблюдайте сами за собой. Обычно, когда вы сидите и работаете, то почти не моргаете. А в норме человек должен моргать 12 тысяч раз в день. Поэтому делайте это!

Гигиена зрения

Следует читать при хорошем освещении, держать телефон или компьютер на расстоянии не менее 50 см от себя, всегда стараться работать за столом, лучше отдавать предпочтение в работе не телефону, а ноутбуку или компьютеру. В таком случае осанка не нарушается, а зрительный режим в порядке.

Правило 20/20/20

Американская Ассоциация Офтальмологов рекомендует делать перерыв в работе каждые 20 минут. Таким образом, вы 20 минут отдыхаете, 20 минут работаете. Это несложно и полезно для профилактики сухости глаз и других симптомов.

Офтальмолог рассказал, как уберечь зрение (фото: pexels.com)

Не использовать телефон за один-два часа до сна

Доказано, что синий свет, излучающий телефон, оказывает влияние на продукцию мелатонина. А он - на циркадные ритмы (просыпаться и засыпать - ред.) Если вы сидите в социальных сетях перед сном, то, соответственно, плохо спите, а утром "разбиты". Советую ставить защитный режим на телефоне, который глушит синий свет, и тогда все же можно сидеть в гаджете перед сном, но не более 15-20 минут.

Использовать увлажняющие капли

Вы мало моргаете, поэтому поверхность роговицы пересыхает и не обновляется. В слезной пленке появляется разрыв. Как следствие возникает боль, ощущение "песка". Увлажняющие капли на основе гиалуроновой кислоты помогут предотвратить неприятные ощущения при сухости глаз.

Андрей Дзюба (фото: Новий канал)