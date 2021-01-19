Оформити відправлення за 30 секунд: Meest запустив чатботи у Viber та Telegram

Поштово-логістична група компаній Meest (прес-служба)

Створювати, оплачувати та відстежувати посилки тепер можна у популярних месенджерах

Поштово-логістична група компаній Meest запустила чатботи у Viber та Telegram для відправлення та отримання посилок через поштомати. Це перший сервіс в Україні, що дозволяє за пару кліків керувати всіма процесами, пов’язаних з доставкою.

Чатботи спрощують роботу з поштоматами: користувачі можуть відкрити скриньку в декілька кліків, а також - оформити відправлення прямо у месенджері. Це займає не більше ніж хвилину. Крім того, тут доступний пошук поштоматів, інформація про всі відправлення клієнта, трекінг та підтримка операторами.

Через чатбот можна також оплатити відправлення за допомогою Apple Pay та GPay. Функція реалізована разом із сервісом Portmone - це унікальна пропозиція на українському ринку. В рамках проєкту спеціалісти розробили інтеграцію з месенджерами, яка зводить до мінімуму кількість дій, необхідних для відправлення посилки через поштомат та його оплати.

"Раніше Meest вже мав досвід створення ботів для поштоматів на базі платформи Corezoid. Новий сервіс створила власна команда компанії, яка врахувала всі минулі помилки й зробила дійсно інноваційний продукт. Тепер чатботи працюють стабільніше та мають низку додаткових функцій - в тому числі можливість оплатити відправлення", - зазначають у пресслужбі компанії.

Уже зараз чатботи показують себе як простий та зручний спосіб керувати поштоматами та посилками, які через них надіслано - конверсія нових користувачів до отриманих відправлень складає 62-65%.

Скористатися сервісом можна за посиланням - у Telegram чи Viber.

Meest - глобальна поштово-логістична група, яка вже понад 30 років доставляє міжнародні посилки в Україну. Компанія є лідером на ринку послуг кур’єрської доставки та має найбільшу в Україні мережу поштоматів.