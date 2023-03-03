Сразу появились портреты Путина: украинец рассказал о жизни в оккупированном Крыму

Что сразу сделали россияне

По словам местного жителя, в городе сразу появились билборды с портретами президента РФ Владимира Путина, его цитатами.

Что происходит в Симферополе после оккупации (скриншот)

В частности, тем, кто не поддержал оккупационные власти, пришлось уехать ради собственной безопасности. Однако оставшиеся находятся под постоянным давлением.

"Появилась определенная тревога у людей, но не из-за вероятных боевых действий, а из-за недоверия друг к другу. После начала войны людей, ожидающих на ВСУ, называют "ждунами", и за ними сейчас происходит охота", - говорит Илья.

После начала полномасштабной войны россияне с особым упорством взялись за навязывание "русского мира". Особое внимание уделяют школьникам. Также появились детские военно-патриотические организации.

Оккупанты "зомбируют" детей (скриншот)

Заселяют Крым россиянами

По словам жителя Симферополя, в оккупированном Крыму наблюдается определенное бойкотирование российской пропаганды, но оно не массовое.

К тому же Россия пытается изменить демографию полуострова, заселяя его российскими военными с их семьями.

Илья отметил, что наиболее непростая ситуация с теми в Крыму, которые достигли 16-летнего возраста во время оккупации. Оккупанты им принудительно вручали паспорта РФ.

Кроме того, люди, получившие российский паспорт в оккупации, сейчас вынуждены доказывать свою украинскую национальность.