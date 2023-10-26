Ночь с больным ребенком: Комаровский назвал 5 моментов, которые стоит продумать заранее

В Украину уже пришел период сезонных болезней, поэтому родителям следует быть особенно внимательными со здоровьем своих детей. Однако если ваш ребенок уже заболел, вы должны знать, что его самочувствие станет хуже вечером и ночью.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Комаровского рассказывает, что нужно подготовить для ночи с больным ребенком.

Почему самочувствие ухудшается ночью

Когда ребенок заболел ОРВИ, чаще именно вечером или ночью самочувствие ухудшается. Почему так? Вот несколько причин:

ночью ребенок не пьет жидкость. Это приводит к загустению мокроты и потому ее сложнее откашлять.

ребенок находится в сухой и теплой комнате, что также приводит к дефициту жидкости и пересыханию слизистых. Поэтому, в частности, может повышаться температура.

в горизонтальном положении сила дыхательных мышц меньше

Родителям следует понимать, что если вечером ребенок уже чувствовал себя плохо, то вероятность того, что ночью станет хуже, очень высока.

Контролируйте температуру у ребенка (иллюстративное фото: Freepik)

Как подготовиться к ночи с больным ребенком

Все, что вам нужно знать, выясните днем или вечером. Ночью вы не сможете позвонить вашему семейному врачу, поэтому лучше задать все вопросы заранее.

Проверьте температуру и влажность комнаты. Ваш ребенок должен быть тепло одет, но при этом температура должна быть 18-20 градусов, а влажность от 40 до 60%. Для этого вы можете переместить ребенка в другую комнату или увлажнитель воздуха.

Подготовьте жидкость для питья. Оптимально, чтобы это было специальное средство для регидратации.

Если у ребенка высокая температура, каждые три часа его следует поить водой или другими средствами. При этом не рекомендуется ложиться спать с высокой температурой, иначе к утру ситуация может ухудшиться.

Не забывайте контролировать температуру тела.

Разберитесь с дозами лекарства заранее.

Врач рекомендует записать, какие именно и сколько лекарств вы давали ребенку. Это может стать важной информацией для врачей, если вам придется обратиться к ним.

Определитесь, кто будет вставать к ребенку или как вы будете чередоваться.