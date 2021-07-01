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Достатньо одного разу: медик розповів про щеплення після перенесеного COVID-19

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Четвер 01 липня 2021 10:53
Достатньо одного разу: медик розповів про щеплення після перенесеного COVID-19 Вакцинація від коронавірусу не всім показана (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, але перехворілим можна робити всього одне щеплення.

Про це розповів "Фактам" імунолог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика кандидат медичних наук Олег Назар.

За його словами, наслідки вакцин ще недостатньо вивчені, вони можуть викликати посилення алергічних реакцій.

"Вакцини від коронавірусу з'явилися недавно, і якими будуть віддалені наслідки щеплень, не знає ніхто. Будь-яка вакцина може спровокувати аутоімунні або алергічні реакції або посилити наявні, але практично довести це неможливо. Коронавірус сам по собі викликає аутоімунні процеси, які проявляються ураженням судинної стінки і тромбоцитів (тромбоваскуліт", - зазначив кандидат наук.

Олег Назар вважає, що в деяких випадках достатньо однієї дози вакцини.

"Можливо, достатньо одного разу. У перехворілої людини певний час повинні триматися антитіла. Але як довго, поки не знає ніхто. В імунології є правило: при високих специфічних антитілах (припустимо, до того ж коронавірусу), вакцину не вводимо. Треба зробити паузу на два-три місяці і здати повторний аналіз. Рівень знизився - значить, пора робити щеплення. Вакцина стимулює імунну пам'ять і синтез нових антитіл", - повідомив він.

Також імунолог нагадав, що дуже важливо після перенесеного коронавірусу правильно харчуватися, зміцнювати імунітет і рівномірно розподіляти навантаження.

Як ми писали раніше, відомий доктор відповів на найголовніше питання про вакцинацію.

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