Одне з найкращих сопрано: померла відома оперна співачка

Джессі Норман померла. Одна з найвидатніших оперних артисток померла в своєму будинку в Нью-Йорку у віці 74 років. Причина смерті - поліорганна недостатність і септичний шок, які були наслідками травми спинного мозку. Цю травму Джессі отримала ще 4 роки тому. Про це повідомляє BBC.

Metropolitan Opera вважає, що у Джессі Норман було "одне з найкращих сопрано за останні 50 років".

Відео: Jessye Norman – Spirituals (YouTube)

Джессі Норман вперше з'явилася на оперній сцені в 1969 році. Вона виступала в найбільших оперних театрах світу, зокрема, нью-йоркській Метрополітен-опері, міланському "Ла Скала" і королівському театрі Ковент-Гарден у Лондоні.

До речі, крім оперних виступів, Норман записала кілька дисків у стилі спірічуелс, а також з популярними американськими і французькими піснями. У той час вона була однією з найпопулярніших і високооплачуваних співачок. У 2006 році Норман отримала престижну премію "Греммі".

Фото: Джессі Норман (lenta.ru)