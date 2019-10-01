Одно из лучших сопрано: умерла известная оперная певица

Джесси Норман умерла. Одна из величайших оперных артисток скончалась в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 74 лет. Причина смерти - полиорганная недостаточность и септический шок, которые были следствиями травмы спинного мозга. Эту травму Джесси получила еще 4 года назад. Об этом сообщает BBC.

Metropolitan Opera считает, что у Джесси Норман было "одно из лучших сопрано за последние 50 лет".

Видео: Jessye Norman ‎– Spirituals (YouTube)

Джесси Норман впервые появилась на оперной сцене в 1969 году. Она выступала в крупнейших оперных театрах мира, в частности, нью-йоркской Метрополитен-опере, миланском "Ла Скала" и королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне.

К слову, помимо оперных выступлений, Норман записала несколько дисков в стиле спиричуэлc, а также с популярными американскими и французскими песнями. В то время она была одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц. В 2006 году Норман получила престижную премию "Грэмми".

Фото: Джесси Норман (lenta.ru)

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