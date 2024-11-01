Одно из самых худших положений Луны. Астролог дала прогноз на 1 ноября и главные советы этого дня

В пятницу, 1 ноября, наступает Новолуние. Но день может быть трудным и непростым.

Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) составила полный прогноз на пятницу и рассказала, от каких дел лучше отказаться.

Прогноз астропогоды на 1 ноября

Учтите, что в этот день не время для новых дел, ответственных решений. Также следует удержаться от изменений имиджа, хирургических вмешательств и стоматологических процедур.

1 ноября в 14:47 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. Поэтому астролог советует следить за мыслями: мысли должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре отрицательные будут легко внедряться в жизнь.

Также следует строить планы: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. Особенно благоприятным для таких дел будет первый час первых суток, то есть с 14:47 до 15:47 по Киеву.

Гороскоп на 1 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Новолуние в Скорпионе - как эта пятница повлияет на нашу жизнь

"1 ноября Луна будет в Скорпионе в сочетании с Солнцем. Это - одно из худших положений для ночного светила. Кроме того, оба светила будут находиться в части эклиптики, которая называется Via combusta (Сожженный путь)", - рассказала астролог.

"Этот участок рассматривается как подчеркнуто несчастливый отрезок, особенно для Луны, страдающей здесь так же сильно, как и во время Затмнения. Такое положение значительно ослабляет положительное влияние ночного светила", - добавила она.

Иногда, когда Луна находится в таком положении, трудно найти ответ на интересующие человека вопросы, варианты решений кажутся противоречивыми.

Обстоятельства принимают внезапный, непредсказуемый оборот, подобный тому, что бывает под влиянием затемнения. Считается, что планеты и светила, попадая на этот участок, теряют свои положительные качества, сохраняя лишь отрицательные, у людей появляется склонность вредить себе.

Кроме этого, Соловьева советует отказаться от лишнего риска и быть очень осторожными с формулировкой планов на это Новолуние, поскольку при их реализации возможны сложности, проблемы, просчеты и убытки. В первую очередь это может затронуть финансы, риск, опасности, трансформации и большие деньги.

Что нужно сделать в эту пятницу (иллюстрация: freepik.com)

Кроме этого, 1 ноября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета:

большие финансовые платежи

регистрация брака

новые знакомства

начало бизнеса

ценные приобретения, кредиты

обновление собственного имиджа и дизайна квартиры

новые косметологические, пластические и хирургические процедуры

злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, но воздержитесь от романтики", - резюмировала Соловьева.