Археологи розкопали древню статую священика: одна з найкрасивіших знахідок!

В Туреччині археологи розкопали древню статую священика. Їй, імовірно, близько двох тисяч років. Вчені вже встигли охрестити знайдене найкрасивішою знахідкою 2020 року.

Де саме знайшли статую?

Статую виявили під землею у турецькій провінції Денізлі, в стародавньому місті Лаодікія. Як повідомляє видання Daily News, в цьому регіоні постійно працює команда турецьких археологів на чолі з професором Університету Памуккале Джелалом Шимшеком.

Команда вчених виявила статую священика в західному театрі на 15 тисяч місць в місті, якому більше семи тисяч років.

У Туреччині знайшли статую священика (фото: hurriyetdailynews.com)

"Це одна з найкрасивіших знахідок 2020 року з точки зору віку, професії і, в особливості, дуже яскравого портрета, який ми можемо датувати періодом пізнього еллінізму та ранньої імперії", - розповів професор.

Наскільки стародавнє місто Лаодікія?

За інформацією давніх джерел, місто Лаодікія, розташоване на річці Лік, було засновано на честь дружини Селевкідського царя Антіоха II Теоса в III столітті до нашої ери. Але вчені з'ясували, що історія Лаодикії насправді відходить аж до 5500 року до н. е.

Місто, яке було виявлене тільки після розкопок, початих музеєм Денізлі у 2003 році, переживало свій розквіт між першим і третім століттями нашої ери. В цьому населеному пункті жило близько восьми тисяч людей.

Раніше ми писали, що у Греції розкопали стародавні гробниці, яким більше 2000 років.