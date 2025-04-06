Одна важная причина заниматься любовью перед сном, о которой вы не знали

Ученые обнаружили, что те, кто занимался сексом или занимался самоудовлетворением непосредственно перед сном, имели гораздо меньше шансов проснуться вскоре после этого.

Почему интим непосредственно перед сном - очень полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Почему заниматься сексом перед сном хорошая идея?

Хотя австралийские ученые не смогли точно подтвердить, почему секс перед сном хорошо влияет на дальнейший отдых, они предположили, что посторгазмический приток гормонов хорошего самочувствия помогает людям хорошо выспаться.

Исследователи также отметили, что преимущества интимной близости для сна особенно сильны для женщин.

Это одно из ряда последних исследований, которые подчеркивают, как сексуальная активность обеспечивает множество преимуществ для здоровья.

В первом в своем роде эксперименте эксперты набрали семь гетеросексуальных пар, средний возраст которых составляет 26 лет, и дали им строгий график секса и сна.

В общей сложности в течение 11 ночей участники воздерживались от секса в течение семи ночей, выполняли акт собственного удовольствия в течение двух и занимались сексом со своим партнером в течение последних двух ночей.

Парам было предписано спать отдельно от своего партнера в течение двух ночей и заниматься самоудовлетворением.

Для эксперимента участникам сказали, чтобы секс был непосредственно перед сном.

Участники носили устройство для отслеживания сна, которое отслеживало время, необходимое для того, чтобы заснуть, сколько времени они спали и просыпались ли они вообще ночью.

Затем на следующее утро результаты были отправлены непосредственно исследователям для анализа. В среднем участники сообщили, что занимались актами самоудовлетворения в среднем 19 минут и половым актом 33 минуты за сеанс.

Данные трекера сна показали, что ночью, когда люди занимались интимом, они просыпались в среднем лишь на 16 минут в течение ночи.

А в ночи воздержания они бодрствовали в среднем почти 23 минуты.

Эксперты также обнаружили, что у людей, которые имели половые отношения перед сном - качество ночного отдыха значительно улучшилось.