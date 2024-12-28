Одна из самых известных картин мира способна влиять на мозг: в 10 раз сильнее других произведений искусств

По словам ученых, картина выдающегося художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" - одна из самых известных и загадочных в истории искусства. Она не просто завораживает ценителей искусства своей красотой и таинственностью, но и способна влиять на мозг человека.

Нейробиологи провели интересное исследование, в котором измеряли активность мозга людей, которые смотрели на картину "Девушка с жемчужной сережкой". Во время исследования ученые обнаружили уникальный неврологический эффект, который назвали "устойчивая петля внимания".

Когда человек смотрит на картину, то его взгляд постоянно движется по замкнутому кругу: глаза - уста - жемчужная серьга - снова глаза. Этот цикл удерживает внимание и не позволяет отвести взгляд.

"Вы должны обращать внимание, хотите вы этого или нет", - добавляет исследователь Мартин де Мунник.

Также было выяснено, что чем дольше человек смотрит на картину, тем глубже выстраивается связь с ней. Кстати, именно это может объяснить, почему "Девушка с жемчужной сережкой" входит в список самых любимых картин во всем мире.

"Девушка с жемчужной серьгой" Яна Вермеера (фото: Википедия)

Кроме того, исследователи обнаружили, что во время просмотра картины активизируется участок мозга, ответственный за сознание и саморефлексию. А это значит, что шедевр Вермеера может касаться глубинных личных переживаний каждого зрителя.

Во время эксперимента реакция на картину оказалась в разы сильнее, чем реакция на внезапную остановку лифта, которая моделировала ситуацию опасности.

Исследование показывает, что эмоциональная реакция на оригинал картины значительно сильнее, чем на ее репродукции.

Ученые указывают, что общий вывод исследования очень важен - людям очень полезно смотреть на искусство, потому что это развивает мозг и может открыть новые грани.

Одна из самых известных картин Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серьгой" была создана примерно в 1665 году. Сейчас оригинал хранится в музее Маурицхейс. По одной из версий - картине изображена дочь художника Мария. Однако точных данных о создании картины нет.