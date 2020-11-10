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Одна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы Харькова

Харьков, Вторник 10 ноября 2020 10:23
Одна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы Харькова
"Коронавирусная" больница Харькова ужаснула условиями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове нехватка персонала и страшные условия в больнице для пациентов с коронавирусом

В Харькове пациенты с коронавирусом лечатся в жутких условиях полуразрухи и забытья. В сети появились снимки с 22-й Харьковской областной клинической инфекционной больницы, а очевидец рассказал, что происходит внутри.

Обескураживающие кадры появились в Телеграмм-канале "Купянск Новости".

На фото можно рассмотреть, что палаты в плачевном состоянии, особенно страшные санузлы, которые давно требуют капремонта. Пациенты говорят, что персонала не хватает, и одна медсестра работает с 60 людьми.

"У меня медсестричка попросила шприц, потому что в соседней палате лежала бабушка и она ей 5 дней одним шприцем колола лекарства, пока не погнулась игла. Все потому что у этой бабушки не было денег на новые шприцы. Медсестры тогда получали 6000 в месяц и их тогда уже не хватало, у нас была одна медсестра на 60 человек", - так описал ситуацию пациент.

Одна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы ХарьковаОдна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы ХарьковаОдна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы ХарьковаОдна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы Харькова

Условия в 22-й больнице Харькова (фото: kupyansknews)

Кроме того Телеграмм-канале показали фото закрытых отделений больницы в пгт Купянск-Узловой Харьковской области. Хотя чиновники жалуются, что класть пациентов некуда.

"Есть два пустые закрытые отделения больницы, ненужные при том, что в Купянской больнице перегруженное инфекционное отделение, вот Вам и реформа медицинская. Дорогие власти обратите внимание на пустые больницы своей страны и будет где лечиться, и кому", - говорится в сообщении.

Одна медсестра на 60 больных COVID-19: появились жуткие фото больницы Харькова

Закрытая больница в Купянске (фото: kupyansknews)

Тем временем в Украине новый антирекорд по коронавирусу. За последние сутки (на 10 ноября) зафиксировано 10 179 новых случая. И Харьковская область является одним из "лидеров" по количеству инфицированных.

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