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Одіозна Марченко засвітилася тепер і з Кіркоровим: стала "прикрасою вечері"

Автор: Людмила Жукова

Одіозна ведуча і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко продовжує з'являтися на публіці в компанії росіян. Цього разу кума Володимира Путіна привітала з днем народження Філіпа Кіркорова. Саме свято проходило чотири місяці тому взимку, але тільки зараз співак опублікував відео з заходу.

Його Кіркоров опублікував на своїй сторінці в Instagram.

У ролику співак вітає Марченко з днем її народження і в якості спогади публікує ролик зі свого свята. Кіркоров називає Марченко сестричкою і дякує їй.

"Моя мила Оксана, з днем народження! З нашої зимової зустрічі пройшло всього-то 4 місяці, але як ми змінилися, як змінився світ. Що залишається незмінним - це наша сила духу. Ми так з тобою схожі, сестричка, загартовуємося тільки через подолання, любов, страждання. Цю зустріч я запам'ятаю, як особливий день, адже ти справжньою окрасою нашої недільної сімейної вечері. Вірю, що наші зустрічі, відверті бесіди й настанови стануть частіше. Ти даєш мені багато душевної сили. Я тобі вдячний за поради і добро, Ти просто твориш чудеса! Ти подарувала мені першу ікону для каплиці - ікону Божої Матері", - написав під відео росіянин.

Зазначимо, що Марченко відзначала свій день народження 28 квітня. На привітання Філіпа вона не забула відповісти в коментарях.

"Дякую велике, мій дорогий Філіп! Я теж пам'ятаю цю нашу чудову, добру зустріч, яка подарувала стільки позитивних емоцій! Дякую тобі за нашу щиру дружбу, за духовне єднання наших сердець! Дуже рада, що у мене є такий брат у Христі! Дякую за привітання", - написала вона.

Як ми раніше повідомляли, одіозна Марченко стала хрещеною матір'ю найвідомішого українського боксера.

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