Одне питання: як? У Харкові іномарка загадково потрапила у річку (відео, фото)

У Харкові близько 13:00 в річці перед Горбатим мостом у вівторок, 20 жовтня, автомобіль KIA загадковим чином перемістився у воду. Судячи з зовнішнього вигляду автомобіля – вм'ятин від зіткнення з перешкодою немає. Більш того, дівчина, яка вела машину, вийшла на берег практично сухою. Відео, фото і подробиці загадкового інциденту публікують в Telegram.

Як повідомляється, офіційної інформації про те, як машина перемістилася в річку немає.

У Харкові загадковим чином машина опинилася в річці (фото: ТРУХА Харків)

У Харкові загадковим чином машина опинилася в річці (фото: Харків Life)

Дівчина вибралася з салону автомобіля і чекала допомогу на даху машини. Під час рятувальної операції горе-водійці надали сходи, щоб вибратися на сушу.

Дівчина чекає допомоги на даху іномарки

Дівчина-водій рятується з річки

У коментарях під публікаціями користувачі ставлять собі питання про те, як це взагалі можливо. При цьому деякі помічають дивні деталі – дівчина вийшла з води сухою, автомобіль практично неушкоджений.

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Нагадаємо, що раніше в центі Києва депутат відзначився "героїчної" паркуванням і відразу ж поплатився за це.

Раніше ми писали про те, що кияни ополчилися на "героїв паркування", вони ламають дзеркала і залишають смердючі "презенти".