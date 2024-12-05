Один из них творог. Эксперт назвал привычные нам продукты, которые помогают худеть
Ученые обнаружили, что привычные нам продукты могут революционизировать ваше путешествие к похудению. Они привлекли внимание к неожиданной закуске, которая может изменить процесс пищеварения.
Какие именно продукты нужно есть, чтобы легко избавляться от лишних килограммов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Obesity Science and Practice.
Какие продукты способствуют похудению
В списке есть кисломолочный творог , который переваривается дольше, помогая вам почувствовать сытость и уменьшая соблазн перекусить. Он не только помогает утолить голод, но также содержит кальций и белок, которые необходимы для здоровья костей и роста мышц.
Кроме того, эксперты советуют наполнить холодильник яйцами , называя их идеальным белком для завтрака. В этом продукте 13 г белка на 100 граммов. Начиная свой день с яиц можно поддержать любые упражнения для наращивания мышц, а также способствовать потере жира.
Тофу называют фантастическим растительным заменителем, содержащим примерно 8 граммов белка на каждые 100 граммов.
Также эксперты предлагают два мощных источника белка: семена чиа, содержащие 17 граммов на 100 граммов, и семена конопли, содержащие 31 грамм белка на каждые 100 граммов.
В этих продуктах содержится не только белок, но и незаменимые жирные кислоты, что делает их идеальной питательной силой, которую можно легко интегрировать в разные рецепты, не сильно изменяя вкус.
Животные белки обычно содержат больше полноценного белка на грамм, но растительные варианты, такие как семена чиа, обеспечивают дополнительную клетчатку и необходимые питательные вещества.
Сбалансированная диета, включающая оба типа белка, идеально подходит для похудения, способствует сытости, сохранению мышц и общему здоровью.
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