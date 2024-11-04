Один из лучших дней ноября. Астролог дала прогноз на этот понедельник и озвучила важные советы

Прогноз астропогоды на 4 ноября

"Один из самых благоприятных дней ноября для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, начала строительства. Возможны ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность", - предупредила Соловьева.

"Негативная энергия, проявленная в этот день, приведет к ухудшению здоровья. Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность. День победы над страхами", - также рассказала она.

По словам астролога, этот день подходит для разрыва ненужных связей. 4 ноября нужно решиться, идти до конца и победить все свои сомнения.

Также следует возвращать долги. Соловьева советует устраивать прогулки на природе, в частности - в лесу. Также следует заниматься домашними делами или отдохнуть в кругу семьи.

Гороскоп на понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 4 ноября

В понедельник наступает день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Ее влияние также основано на родительском инстинкте, умении беспокоиться о других и успокаивать.

Астролог рассказала, что 4 ноября Луна будет в Стрельце. Поэтому наступает благоприятное время для тех, чья деятельность связана с путешествиями, философией и религией, законодательством и правом, юриспруденцией и внешней политикой, педагогикой и коммерцией, филологией и ораторским искусством, академической наукой, а также со всем, что имеет иностранное происхождение.

Соловьева советует усилить энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.

Что нужно сделать 4 ноября (иллюстрация: freepik.com)

День Солнца и королевских градусов - что принесет нам этот понедельник

"С 00:33, 4 ноября, до 00:29, 5 ноября, Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет в королевском градусе Скорпиона", - рассказала эксперт.

Такие градусы создают фактор везения, успеха, удачливости, удовлетворенности своей жизнью. Они подталкивают к оптимизму, радости, ожиданиям и обретению чуда в жизни.

"Этот градус в Скорпионе️ считается символом астрологов, ясновидящих, магов, экстрасенсов, эзотериков. Он развивает магические способности, укрепляет биополе, увеличивает энергетические силы. Наделяет успехом, стабильностью, умением справляться с любыми трудностями", - пояснила Соловьева.

"Градус перерождения, обновления, регенерации. Он повышает амбиции, дает власть и общественное признание. Успех будет способствовать занятию любыми делами, связанными с тайнами, загадками, секретами", - добавила она.