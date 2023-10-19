Один из 3500 случаев: во Львове спасли младенца с редким врожденным пороком
Во Львове хирурги прооперировали младенца с редким врожденным пороком пищевода. Патологию заметили еще при беременности матери.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Первого медицинского объединения Львова в Facebook.
Детали спасения
Матвейко Сотник родился месяц назад в одном из львовских роддомов. Через несколько дней после его появления врачи заметили у малыша опасные симптомы: мальчик не мог глотать и есть.
Зонд, который медики пытались установить ребенку, не проходил в желудок. Таким образом, возникло подозрение на аномалию развития новорожденного - атрезию пищевода.
Медики говорят, что это случается очень редко: один случай на 3,5 тыс. малышей.
Как прошла операция
Хирурги выполнили вмешательство торакоскопически и только через три прокола. Сложность операции заключалась в том, что часть пищевода соединялась с дыхательными путями, поэтому при дыхании воздух частично поступал в желудок.
К счастью, медики справились с серьезным вызовом. Сейчас Матвейко продолжает лечение и чувствует себя гораздо лучше.
Во Львове спасли ребенка с тяжелой патологией (фото: facebook.com/1tmolviv)
Ранее мы сообщали, что во Львове медики спасли ребенка со сложной патологией, которому три года не могли поставить диагноз.
Также мы писали, что хирурги провели сверхсложную операцию на мозге ребенка.