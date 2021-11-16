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Одягайтеся тепло: синоптики розповіли про погоду в Україні

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Вівторок 16 листопада 2021 07:03
Одягайтеся тепло: синоптики розповіли про погоду в Україні Колаж РБК-Україна: погода в Україні 16 листопада буде прохолодною
Автор: Styler

Погода в Україні у вівторок, 16 листопада, не порадує теплом. Хоча на заході і на півдні буде тепліше, ніж в інших областях країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У західній частині України без опадів. Найтепліше буде в Закарпатській області - +9+11. У Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, та Волинській областях +4+6. У Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій - +3+5.

На півночі також без дощу. У Чернігівській та Сумській областях повітря прогріється до +1+3 градусів.

У центральних регіонах без опадів. У Вінницькій області + 3+5, у Кіровоградській та Дніпропетровській - +2+4, у Полтавській та Черкаській - +1+3.

На сході сухо. У Донецькій області +2+4, у Луганській та Харківській - +1+3.

На півдні також без дощів. У Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях +3+5. У Херсонській області +4+6.

В окупованому Криму без опадів. Температура повітря на півострові складе +5+7.

У Києві без дощу. Повітря прогріється до +1+3. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Одягайтеся тепло: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 16 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики назвали дату зимової погоди в Україні.

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