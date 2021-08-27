В Одесу завезли небезпечні дитячі іграшки: що виявили та як вони виглядають

Що виявили в іграшках

Так, постачальнику зазначеної продукції надані рішення про заборону надання продукції на ринку України.

Зокрема, у фарбах і матеріалах іграшок виявили частку свинцю, яка перевищена в 164 рази.

"При проведенні позапланової перевірки виявлена продукція, яка не відповідає вимогам законодавства щодо безпечності: музична іграшка "Звірята малята", артикул PL-719-74, дата виготовлення – серпень 2019 рік", — йдеться у повідомленні.

Так, лабораторні дослідження показали, що продукція містить високий рівень загрози за вмістом свинцю. Дані іграшки виготовили у Китаї.

Іграшка з високим вмістом свинцю (фото: odesa.consumer.gov.ua)

Яка небезпека свинцю

Свинець спричиняє токсичну дію практично на всі органи й системи організму людини. Найбільш токсичним він є для дітей, аніж для дорослих.

Він є кумулятивною отрутою і в малих дозах проявляє неспецифічну дію, що призводить до безсимптомного накопичення змін в органах і тканинах. Свинець належить до отрут з політропним механізмом дії, що проявляється специфічним токсичним впливом на органи кровотворення, ураженням центральної та периферичної нервової системи, ШКТ, серцево-судинної та імунної системи.

Окрім того, він має негативну дію на печінку, нирки, порушує обмінні процеси, зокрема синтез білка. Хронічний вплив свинцю веде до ураження еластичного каркаса судин та розвитку розшарувань аорти та її аневризми, накопичення свинцю у стінках судин та еритроцитах веде до їх ламкості та зниження осмотичної резистентності.