Під Одесою водії влаштували "нічні гонки": серйозно постраждала пасажирка (відео)

В центрі Чорноморська Одеської області сталася аварія за участю автомобіля ВАЗ-2101 і Mazda. Внаслідок ДТП постраждала 16-річна пасажирка "Жигулів".
Про це повідомили в Telegram-канал "Chornomorsk".
Так, інцидент стався у ніч на 4 вересня.
Як відомо, водій машини перевищив швидкість на порожній вулиці міста та не впоравшись з керуванням, зіткнувся з припаркованою біля ресторану іномаркою.
Внаслідок цього, водій відбувся легкими ударами, оскільки весь удар припав саме на пасажирське сидіння, а саме на його попутницю. Йому було надано медичну допомогу на місці, але в госпіталізації необхідності не виявилося.
Однак, дівчину медики госпіталізували з переломом шийного хребця. ЇЇ стан оцінюється як середньої тяжкості.
"За повідомленнями свідка: влаштували перегони й один учасник ДТП не впорався з керуванням", - йдеться під відео.
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