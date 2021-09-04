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Під Одесою водії влаштували "нічні гонки": серйозно постраждала пасажирка (відео)

Автор: Тетяна Самарук

В центрі Чорноморська Одеської області сталася аварія за участю автомобіля ВАЗ-2101 і Mazda. Внаслідок ДТП постраждала 16-річна пасажирка "Жигулів".

Про це повідомили в Telegram-канал "Chornomorsk".

Так, інцидент стався у ніч на 4 вересня.

Як відомо, водій машини перевищив швидкість на порожній вулиці міста та не впоравшись з керуванням, зіткнувся з припаркованою біля ресторану іномаркою.

Внаслідок цього, водій відбувся легкими ударами, оскільки весь удар припав саме на пасажирське сидіння, а саме на його попутницю. Йому було надано медичну допомогу на місці, але в госпіталізації необхідності не виявилося.

Однак, дівчину медики госпіталізували з переломом шийного хребця. ЇЇ стан оцінюється як середньої тяжкості.

"За повідомленнями свідка: влаштували перегони й один учасник ДТП не впорався з керуванням", - йдеться під відео.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирській області автобус зіткнувся з автовозом. Внаслідок аварії одна людина загинула, 11 поранені.

Також у Києві п'яний водій посадив за кермо 8-річного хлопчика. Біля юного шофера сидів чоловік з явними ознаками сп'яніння. У підсумку такі "покатушки" закінчилися значним штрафом.

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